हरियाणा: सिरसा में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित कार पलटने से दादी-पोते की मौत; पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल  

जागरण संवाददाता, सिरसा। कालांवाली क्षेत्र में रविवार शाम हुए सड़क हादसे में फतेहाबाद निवासी एक महिला और उसके चार वर्षीय पोते की मौत हो गई, जबकि कार में सवार युवक और उसकी पत्नी घायल हो गए। मृतक परिवार कालांवाली में रिश्तेदारी से लौट रहा था। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, फतेहाबाद की एमसी कालोनी निवासी मानव जिंदल अपने परिवार सहित रविवार को कालांवाली में एक रिश्तेदारी में आया था। शाम करीब साढ़े छह बजे वह कार से फतेहाबाद लौट रहा था। बताया गया कि कालांवाली से ओढ़ां की ओर जाते समय अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर अनियंत्रित होकर तीन से चार बार पलट गई। कार में मानव जिंदल के साथ उसकी पत्नी सोनाली जिंदल, चार वर्षीय बेटा जय जिंदल तथा माता पीना जिंदल सवार थे।

हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में दादी के साथ पिछली सीट पर बैठे गंभीर रूप से घायल हुए चार वर्षीय जय जिंदल को तुरंत ओढ़ां के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।