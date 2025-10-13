Language
    Haryana Accident: सिरसा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होने से दादी-पोते की मौत  

    By Sanmeet Singh Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:30 PM (IST)

    सिरसा के कालांवाली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दादी और पोते की मौत हो गई, जबकि पति-पत्नी घायल हो गए। फतेहाबाद का जिंदल परिवार रिश्तेदारी से लौट रहा था, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार वर्षीय पोते और दादी की जान चली गई, जबकि मानव और सोनाली जिंदल घायल हो गए। तेज रफ्तार और अचानक मोड़ को हादसे का कारण बताया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता सिरसा। कालांवाली क्षेत्र में रविवार शाम हुए सड़क हादसे में फतेहाबाद निवासी एक महिला और उसके चार वर्षीय पोते की मौत हो गई, जबकि कार में सवार युवक और उसकी पत्नी घायल हो गए। मृतक परिवार कालांवाली में रिश्तेदारी से लौट रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया।

    जानकारी के अनुसार, फतेहाबाद की एमसी कॉलोनी निवासी मानव जिंदल अपने परिवार सहित रविवार को कालांवाली में एक रिश्तेदारी में आया हुआ था। शाम करीब साढ़े छह बजे वह अपनी कार से वापस फतेहाबाद लौट रहा था। बताया गया कि कालांवाली से ओढ़ां की ओर जाते समय अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर अनियंत्रित होकर तीन से चार बार पलट गई।

    कार में मानव जिंदल के साथ उसकी पत्नी सोनाली जिंदल, चार वर्षीय बेटा जय जिंदल तथा माता पीना जिंदल सवार थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में दादी के साथ पिछली सीट पर बैठे गंभीर रूप से घायल हुए चार वर्षीय जय जिंदल को तुरंत ओढ़ां के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दादी पीना जिंदल को कालांवाली के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया।

    कार चला रहे मानव जिंदल और साथ बैठी उसकी पत्नी सोनाली को एयरबैग खुलने के कारण ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई, उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के समय सड़क पर तेज रफ्तार और अचानक मोड़ के कारण वाहन अनियंत्रित हुआ।