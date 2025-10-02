Language
    Haryana Crime: सिरसा में मारपीट मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार, बाजार में दो गुटों के बीच हुई थी लड़ाई

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    सिरसा के नोहरिया बाजार में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने राहुल गौरव सेठी रवि और अमर सिंह को गिरफ्तार किया है। महावीर नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सुनील उर्फ ​​नागा और उसके साथियों ने उस पर हमला किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

    मारपीट मामले में तीन और आरोपित गिरफ्तार (File Photo)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। थाना शहर सिरसा पुलिस ने नोहरिया बाजार में हुई मारपीट के आरोपित राहुल निवासी थेहड़ मोहल्ला सिरसा, गौरव सेठी निवासी रामनगरिया सिरसा, रवि निवासी भंभूर सिरसा, अमर सिंह निवासी मोचिया वाली गली सिरसा को गिरफ्तार किया गया है।

    थाना शहर प्रभारी उप निरीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि महाबीर निवासी गली कीकर सिंह, खटीक मोहल्ला ने बताया कि गत 15 सितंबर को वह अपनी दुकान से घर लौट रहा था।

    उसी समय नोहरिया बाजार में सुनील उर्फ नागा निवासी रानियां गेट सिरसा अपने चार-पांच साथियों के साथ आया और महाबीर पर हमला कर दिया। आरोपितों महाबीर को गंभीर चोटें पहुंचाईं।

    महाबीर के बयान पर थाना शहर सिरसा में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस अभियोग में पहले ही एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपितों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है।