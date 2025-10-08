सिरसा में बारिश के बाद तापमान में 6 डिग्री गिरावट, सुबह और शाम को हो रहा ठंड का एहसास

सिरसा जिले में पिछले तीन दिनों से बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है जिससे ठंड बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 6 डिग्री तक गिर गया है। सुबह और शाम को ठिठुरन महसूस हो रही है और ओस के कारण फसलें भी भीगी हुई हैं। तापमान में गिरावट के चलते गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा।

जागरण संवाददाता, सिरसा। जिले में तीन दिनों तक हुई बारिश के बाद अब तापमान में लगातार गिरावट हाे रही है। बीते तीन दिनों में अधिकतम तापमान छह डिग्री और न्यूनतम तापमान दो डिग्री तक गिरा है। सुबह व शाम के समय जिले में ठिठुरन की स्थिति बनना शुरू हो गई है।

बुधवार सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। सुबह के समय ठिठुरन और दाेपहर को तेज धूप व ठंडी हवाएं चली। इसके कारण अधिकतम तापमान 30 डिग्री व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया है। जबकि बीते छह अक्टूबर को अधिकतम तापमान 37 डिग्री व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया था।

रात के समय अब औस व हल्की धुंध की स्थिति भी बन रही है। जिसके कारण सुबह के समय फसलें भी पानी से नहाई हुई नजर आती है। मौसम विभाग अनुसार जिले में तीन दिनों तक तेज धूप के साथ बादलवाही होती रहेगी और तापमान में गिरावट होगी। इससे फसलों को भी लाभ मिल रहा है।