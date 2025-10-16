सिरसा में शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित
सिरसा में शिक्षा विभाग और संपर्क फाउंडेशन ने एक शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 140 शिक्षकों, मेंटर्स और समन्वयकों को सम्मानित किया गया। जिला परिषद के सीईओ डॉ. सुभाष चंद्र ने मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षकों के समर्पण और समाज के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की, उन्हें देश के भविष्य का निर्माता बताया। जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साई भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
जागरण संवाददाता, सिरसा। शिक्षा विभाग व संपर्क फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में बीते बुधवार को पंचायत भवन में एक भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. सुभाष चंद्र ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साई ने की और इस अवसर पर संपर्क फाउंडेशन के राज्य प्रभारी दुर्गा प्रसाद यादव भी उपस्थित थे।
शिक्षकों और अधिकारियों का सम्मान
140 शिक्षकों को मिला सम्मान
जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साई द्वारा जिले के सभी सात खंडों के एफएलएन ब्लाक समन्वयकों, 35 मेंटर्स और 140 श्रेष्ठ शिक्षकों को प्रंशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अलावा, सिरसा जिले में उत्कृष्ट कार्य के लिए संपर्क फाउंडेशन से रमनदीप और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन को भी विशेष सम्मान दिया गया। साथ ही शिक्षिका संतोष पूनिया को भी सम्मानित किया गया।
सीईओ ने किया शिक्षकों के योगदान की सराहना
डा. सुभाष चंद्र ने शिक्षकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की नींव होते हैं और उनका पद समाज में सबसे ऊपर होता है। शिक्षकों के माध्यम से ही देश का भविष्य निर्मित होता है। उन्होंने शिक्षकों के समर्पण और मेहनत को सराहा, जो शिक्षा के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
