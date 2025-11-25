Language
    सिरसा में मोटरसाइकिल सवार दो युवक हेरोइन के साथ गिरफ्तार

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    सिरसा में सीआईए पुलिस ने बीरूवालागुढ़ा रोड पर दो मोटरसाइकिल सवार युवकों को 7.37 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश करने पर उन्हें पकड़ा गया। आरोपियों की पहचान बलजिंदर सिंह और बलजीत सिंह के रूप में हुई है, जिनके खिलाफ बड़ागुढ़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सीआइए सिरसा पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को 7 ग्राम 37 मिलीग्राम हेरोइन सहित काबू किया है। जानकारी देते हुए सीआइए सिरसा प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुखजीत सिंह ने बताया कि पुलिस टीम गांव बीरूवालागुढ़ा रोड पर मौजूद थी।

    इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवक आते दिखाई दिए। युवकों ने पुलिस टीम को देखकर अचानक मोटरसाइकिल को वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया तो अचानक बंद हो गया। पुलिस टीम युवकों को काबू कर तलाशी ली तो उनके पास से 7 ग्राम 37 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई।

    उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बलजिंदर सिंह उर्फ बाबू निवासी बीरूवालागुढ़ा व बलजीत सिंह निवासी झोरड़रोही जिला सिरसा के रूप में हुई है। सीआइए प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ थाना बड़ागुढ़ा में मामला दर्ज कर जांच शुरु की गई है । उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों युवकों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा।