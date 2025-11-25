सिरसा में मोटरसाइकिल सवार दो युवक हेरोइन के साथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिरसा। सीआइए सिरसा पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को 7 ग्राम 37 मिलीग्राम हेरोइन सहित काबू किया है। जानकारी देते हुए सीआइए सिरसा प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुखजीत सिंह ने बताया कि पुलिस टीम गांव बीरूवालागुढ़ा रोड पर मौजूद थी।

इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवक आते दिखाई दिए। युवकों ने पुलिस टीम को देखकर अचानक मोटरसाइकिल को वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया तो अचानक बंद हो गया। पुलिस टीम युवकों को काबू कर तलाशी ली तो उनके पास से 7 ग्राम 37 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई।