सिरसा में 35 ग्राम हेरोइन सहित दो युवक गिरफ्तार, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। जिला की एंटी नारकोंटिक्स सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को काबू कर उनके पास से 35 ग्राम 26 मिलीग्राम हेरोइन बरामद की है। जानकारी देते हुए सेल प्रभारी ने बताया की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम गश्त के दौरान चतरगढ़पट्टी सिरसा क्षेत्र में मौजूद थी।

    इसी दौरान सामने से मोटरसाइकिल सवार दो युवक आते दिखाई दिए। युवकों ने सामने से पुलिस की गाड़ी देखकर अचानक मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा तो बंद हो गया । पुलिस टीम ने शक के आधार पर दोनों आरोपित रवि कुमार निवासी प्रेम नगर व पीयूष निवासी चतरगढपट्टी सिरसा को काबू कर तलाशी ली तो उसके पास से 35 ग्राम 26 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई।

    एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार दोनों युवकों के खिलाफ थाना सिविल लाइन सिरसा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।