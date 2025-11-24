सिरसा: खैरेकां पुल पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने ली दंपति की जान
सिरसा में खैरेकां पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे नागोकी गांव के एक दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के बेटे रविदत्त ने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता सिरसा से गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रविदत्त ने आरोपी चालक को पकड़कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, सिरसा। सदर थाना क्षेत्र के गांव नागोकी निवासी एक दंपत्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक दंपति के पुत्र की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दिए बयान में नागोकी निवासी रविदत्त ने बताया कि वह मेहनत-मज़दूरी करता है तथा उसके पिता सतपाल सिरसा में कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। रविवार को उसकी माता रेशमा देवी और पिता सतपाल मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिरसा से अपने गांव नागोकी लौट रहे थे।
रविदत्त भी एक प्राइवेट वाहन से उनके पीछे-पीछे आ रहा था। जब वे रात लगभग नौ बजे खैरेकां पुल के नजदीक पहुंचे, तभी सामने से खैरेकां की तरफ से आ रहे एक अज्ञात वाहन के चालक ने अपनी गाड़ी को अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही उसके माता-पिता बाइक सहित सड़क पर गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें लगीं। हादसे के बाद आरोपित वाहन चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही रविदत्त के मामा जीवन व भाई शिवशंकर मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने घायलों को सरकारी अस्पताल सिरसा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
हादसे में मोटरसाइकिल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पीड़ित रविदत्त ने पुलिस से अज्ञात वाहन व उसके चालक का पता लगाकर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
