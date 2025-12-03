नशे के खिलाफ सिरसा पुलिस का बड़ा अभियान, 50 जगहों पर दबिश, कई गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिरसा। सिरसा के सभी थाना प्रभारियों, पुलिस चौकी इंचार्जों ने अपने क्षेत्राधिकार में ऑपरेशन हॉटस्पाट डोमिनेशन अभियान चलाकर शहर व गांवों के करीब 50 स्थानों पर सर्च अभियान चलाकर 6 मामले दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि जिला एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाथूसरी चौपटा थाना क्षेत्र के गांव रुपाणा खुर्द से याकूब उर्फ धोलू व बलवीर सिंह उर्फ लंबू निवासी गांव माधोसिंघाना जिला सिरसा के पास से 15 ग्राम 50 मिली ग्राम हेरोइन बरामद कर दोनों के खिलाफ थाना नाथूसरी चौपटा में मामला दर्ज कर जांच शुरु की गई है।

वहीं एक अन्य घटना में सीआइए सिरसा टीम ने रोड़ी नहर पूल से युवक जशनदीप सिंह निवासी रोड़ी को अवैध पिस्तौल सहित काबू कर उसके खिलाफ रोड़ी थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एक अन्य घटना में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिरसा की पुलिस टीम ने श्रवण सिंह निवासी बांदर पत्ती रोड जिला सिरसा को काबू कर उसके पास से एक किलो 830 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार कर रोड़ी थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

शहर थाना पुलिस ने अवैध खुर्दा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपित अनिल कुमार निवासी शमशाबाद पट्टी सिरसा के कब्जा से 13 बोतल देशी शराब व कर्मचंद निवासी जंडी वाली गली सिरसा के पास से 13 बोतल देशी शराब बरामद की है।