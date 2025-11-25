सिरसा में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस की सख्ती, तीन सवारी- तेज गति और बिना हेलमेट वालों पर कार्रवाई
सिरसा में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने बिना हेलमेट, तीन सवारी और तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। यातायात थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने सड़क किनारे गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी चेतावनी जारी की। उन्होंने लोगों से नशे में वाहन न चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
जागरण संवाददाता, सिरसा। यातायात थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बिना हेलमेट,ट्रिपल राइडिंग, तेज गति से वाहन चलाने वालों तथा प्राइवेट वाहन पर पुलिस व प्रेस के स्टीकर लगाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर जांच की तथा ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।
उन्होंने कहा सड़क किनारे या दुकानों के सामने वाहन खड़ा न करें, क्योकिं ऐसा करने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तथा बाजारों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए प्रशासन द्वारा नियुक्त पार्किंग में ही अपना वाहन खड़ा करें। भविष्य में यदि वाहन चालकों ने सड़क किनारे वाहन खड़ा किया तो वाहन को ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना किया जाएगा।
नशे में न चलाएं वाहन, हादसा हो सकता है: एसआइ प्रदीप कुमार
यातायात थाना प्रभारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। यातायात नियमों की पालना करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है, इसलिए सभी यातायात नियमों को मन से अपनाएं।
यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तो दुर्घटना की पुनरावृति होने से बचा जा सकता है। थाना प्रभारी ने कहा कि तेज गति से वाहन चालने पर वाहन चालक अपना नियंत्रण खो देता है, इसलिए अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि वाहन चलाते समय कोई चालक मोबाइल पर बात करता हैं,तो ऐसे चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यातायात नियमों को ताक पर रखकर नियमों की अवहेलना करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य अपराध तथा अपराधियों पर शिकंजा कसना तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों बारे जागरुक करना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।