    सिरसा में पुलिस की कार्रवाई, दुकान से नकदी चुराने के एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Surender Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:09 PM (IST)

    सिविल लाइन थाना सिरसा पुलिस ने चतरगढ़पट्टी क्षेत्र में एक दुकान से 9300 रुपये की चोरी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। कृष्ण कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि दो अज्ञात युवकों ने उनकी दुकान से नकदी चुरा ली। पुलिस ने राहुल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले नवीन कुमार उर्फ साहिल को भी गिरफ्तार किया गया था।

    दुकान से नकदी चुराने का एक और आरोपित गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सिविल लाइन थाना सिरसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चतरगढ़पट्टी सिरसा क्षेत्र स्थित दुकान के गल्ले से 9300 रुपये की नकदी चोरी की वारदात को सुलझाते हुए एक अन्य आरोपित को काबू किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि चतरगढ़पट्टी सिरसा निवासी कृष्ण कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह घर में ही करियाने की दुकान करता है और घर में खाना खाने के लिए गया था।

    इस दौरान दो अज्ञात युवक आए और दुकान में घुसकर गल्ले से 9300 रुपये की नकदी निकालकर मौका से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर थाना सिविल लाइन सिरसा में चोरी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि सिविल लाइन थाना की एक टीम ने जांच के दौरान सुराग जुटाते हुए एक अन्य आरोपित राहुल निवासी वार्ड नंबर 31 नजदीक तुलसी करियाणा स्टोर चतरगढ़पट्टी सिरसा के रूप में हुई है।

    गौरतलब है सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक आरोपित नवीन कुमार उर्फ साहिल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। सिविल थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजा गया है।