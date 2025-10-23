सिरसा में प्ले स्कूल में बच्चे की मौत मामले में आई विसरा रिपोर्ट, इस कारण से गई थी जान
सिरसा के एक प्ले स्कूल में चार साल के बच्चे अरमान की मौत के मामले में विसरा रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में बच्चे की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास विभाग और हाईकोर्ट को सौंप दी है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं होगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जांच में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई थी।
जागरण संवाददाता, सिरसा। ऐलनाबाद थाना क्षेत्र के एक प्ले स्कूल में चार वर्षीय बालक अरमान की मौत के मामले में विसरा रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में बच्चे की मौत हार्ट अटैक से होना पाया गया है। विसरा सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपनी केस रिपोर्ट तैयार कर महिला एवं बाल विकास को सौंप दी गई है।
इसके अतिरिक्त यही रिपोर्ट डीसी के माध्यम से हाईकोर्ट को भी भेज दी गई है। प्ले स्कूल में बच्चे की मौत पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से जवाब तलब किया था। घटना के बाद स्वजन ने भी स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाए थे। विसरा की रिपोर्ट आने के बाद मामला साफ हो गया है।
पुलिस के अनुसार प्ले स्कूल संचालक पर भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। जब रिपोर्ट आई है कि बच्चे की मौत सामान्य हार्ट अटैक से हुई है, तो स्कूल संचालक पर भी केस नहीं बनता। हाईकोर्ट को जवाब भेज दिया है, वहीं पर मामले में सुनवाई होगी। मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जांच में स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाहियां मिली थी।
