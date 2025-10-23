सिरसा में प्ले स्कूल में बच्चे की मौत मामले में आई विसरा रिपोर्ट, इस कारण से गई थी जान

जागरण संवाददाता, सिरसा। ऐलनाबाद थाना क्षेत्र के एक प्ले स्कूल में चार वर्षीय बालक अरमान की मौत के मामले में विसरा रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में बच्चे की मौत हार्ट अटैक से होना पाया गया है। विसरा सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपनी केस रिपोर्ट तैयार कर महिला एवं बाल विकास को सौंप दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अतिरिक्त यही रिपोर्ट डीसी के माध्यम से हाईकोर्ट को भी भेज दी गई है। प्ले स्कूल में बच्चे की मौत पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से जवाब तलब किया था। घटना के बाद स्वजन ने भी स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाए थे। विसरा की रिपोर्ट आने के बाद मामला साफ हो गया है।