सिरसा में NH के साथ बने बरसाती नाले पर ढक्कन रखने का काम शुरू, हादसों में आएगी कमी
सिरसा में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने बरसाती नाले को ढका जा रहा है। इस कार्य के शुरू होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि खुले नाले अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते थे।
जागरण संवाददाता सिरसा। लंबे समय से नेशनल हाईवे और सर्विस रोड के साथ बने बरसाती नाले के ढक्कन टूटे होने के बाद अब एनएचएआई ने दोबारा से नए ढक्कन रखने का काम शुरू कर दिया है। सभी स्थानों पर पत्थर के बड़े ढक्कन रखकर बरसाती नाले को कवर किया जा रहा है। जिससे अब हादसे होने का खतरा भी कम होगा।
डिंग रोड से डबवाली तक ओवरब्रिज, ग्रामीण क्षेत्रों व सर्विस रोड के साथ बनाए गए बरसाती नालों की लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण सभी स्थानों से बरसाती नाले के ढक्कन टूट गए। ढक्कन में लगाए गए सरिये और तारों को भी लोगों ने चोरी कर लिया। ऐसे में हाईवे के साथ ही चार से पांच फीट गहरा गड्ढा बना हुआ था।
24 घंटे मुख्य मार्ग से वाहनों की आवाजाही होने के चलते यहां पर हादसे होने का खतरा भी बना रहता था। एनएचएआई कोई शिकायतें देने के बाद एजेंसी की तरफ से इसकी मरम्मत को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। जिसके बाद अब नए ढक्कन बनाकर बरसाती नाले को कवर किया जा रहा है। जिससे हादसे होने का खतरा भी कम होगा।
बता दें कि डिंग रोड, मोरीवाला, सिरसा ओवरब्रिज के साथ सर्विस रोड पर, डबवाली मुख्य मार्ग के सर्विस रोड व ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बरसाती नाले बने हुए है। जिनकी स्थिति काफी खराब हो गई है।
जगह-जगह से धंस चुका है बरसाती नाले के साथ का रोड
नेशनल हाईवे के साथ बने बरसाती नाले के कारण सर्विस रोड भी जगह-जगह से धंस चुका है। कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बने हुए है। जिसके कारण बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। सिरसा से डबवाली रोड ओवरब्रिज तक रोड की स्थिति काफी खस्ता है। कई स्थानों से बरसाती नाला ही जमीन में धंस चुका है और रोड भी गहरा हो गया है। लेकिन नेशनल हाईवे की तरफ से यहां पर मरम्मत का काम नहीं किया गया है। हालांकि एनएचएआई की तरफ से इसकी मरम्मत किए जाने को लेकर टेंडर लगाया गया है। जिसकी जल्द ही मरम्मत होने की उम्मीद है।
