सिरसा में NH के साथ बने बरसाती नाले पर ढक्कन रखने का काम शुरू, हादसों में आएगी कमी

जागरण संवाददाता सिरसा। लंबे समय से नेशनल हाईवे और सर्विस रोड के साथ बने बरसाती नाले के ढक्कन टूटे होने के बाद अब एनएचएआई ने दोबारा से नए ढक्कन रखने का काम शुरू कर दिया है। सभी स्थानों पर पत्थर के बड़े ढक्कन रखकर बरसाती नाले को कवर किया जा रहा है। जिससे अब हादसे होने का खतरा भी कम होगा।

डिंग रोड से डबवाली तक ओवरब्रिज, ग्रामीण क्षेत्रों व सर्विस रोड के साथ बनाए गए बरसाती नालों की लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण सभी स्थानों से बरसाती नाले के ढक्कन टूट गए। ढक्कन में लगाए गए सरिये और तारों को भी लोगों ने चोरी कर लिया। ऐसे में हाईवे के साथ ही चार से पांच फीट गहरा गड्ढा बना हुआ था।

24 घंटे मुख्य मार्ग से वाहनों की आवाजाही होने के चलते यहां पर हादसे होने का खतरा भी बना रहता था। एनएचएआई कोई शिकायतें देने के बाद एजेंसी की तरफ से इसकी मरम्मत को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। जिसके बाद अब नए ढक्कन बनाकर बरसाती नाले को कवर किया जा रहा है। जिससे हादसे होने का खतरा भी कम होगा।