सिरसा मंडी में धान खरीद में तेजी, 347070 मीट्रिक टन की खरीद

जागरण संवाददाता, सिरसा। जिला की विभिन्न मंडियों में खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 347070 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। कुल आवक में से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 162869 एमटी, हैफेड द्वारा 148518 एमटी तथा हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा 35683 एमटी खरीद की गई है। इसके साथ-साथ अबतक 263948 मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने बताया कि बड़ागुढ़ा मंडी में 7929 एमटी, डबवाली मंडी में 46011 एमटी, कालांवाली मंडी में 92661 एमटी, फग्गू मंडी में 10092 एमटी, रानियां मंडी में 14991 एमटी, रोड़ी में 14585 एमटी, सिरसा मंडी में 33610 एमटी, सुरतिया मंडी में 7966 एमटी, थिराज मंडी में 9136 एमटी, ओढ़ां में 16327 एमटी धान की खरीद दर्ज की गई। जिला की अन्य मंडियों में भी धान की आवक जारी है।