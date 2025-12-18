सिरसा: कार में दम घुटने से युवक की दर्दनाक मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, सिरसा। शहर के सब्जी मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक की कार के अंदर दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। स्वजन के बयान के आधार पर शुक्रवार सुबह आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक की पहचान शिव चौक के समीप रहने वाले 28 वर्षीय भूपेंद्र के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र अपने भाई के साथ आर्टिफिशियल ज्वैलरी सप्लाई का कार्य करता था और कार के माध्यम से दुकानों पर सामान पहुंचाता था। बीते दो-तीन दिनों से उसके भाई की तबीयत खराब होने के कारण वह घर पर था, जबकि भूपेंद्र अकेले ही काम संभाल रहा था।

स्वजन के अनुसार बुधवार रात करीब 10 बजे भूपेंद्र से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद सुबह उसका शव कार के अंदर पड़ा मिला। कार अंदर से पूरी तरह बंद थी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया।

सब्जी मंडी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और कार को खोलकर शव को बाहर निकाला। प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि फोन पर बात करते समय कार का ब्लोअर चालू रह गया, जिससे वाहन के अंदर गैस भर गई और दम घुटने के कारण भूपेंद्र की मौत हो गई।