सिरसा ग्रेनेड का कोड वर्ड आलू, हमले के तार सीधे पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े; युवाओं को गरीबी का लालच देकर बनाया मोहरा

सनमीत सिंह थिंद, सिरसा। सिरसा महिला थाना पर 25 नवंबर को ग्रेनेड फेंकने के सभी गिरफ्तार आरोपितों से जांच एजेंसियों की पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इस साजिश के तार सीधे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भट्टी से जुड़े हैं, जिसने युवाओं को गरीबी का लालच देकर आतंकी हमलों के लिए उकसाया।

आरोपियों ने ग्रेनेड के लिए आलू कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। ग्रेनेड मिलने पर उन्होंने भट्टी को संदेश भेजा, हमें आलू मिल गया है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भट्टी इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में युवाओं को निशाना बना रहा है।

आरोपितों ने बताया कि भट्टी ने उन्हें बताया था कि पंजाब में भी कई जगह हमले किए जाएंगे, हालांकि हमले की जगह और समय उसने गुप्त रखा। पूछताछ में पता चला है कि अमृतसर का एक युवक भी शहबाज भट्टी को फालो करता है और उसने आरोपितों से भट्टी से मिलवाने के लिए कहा था।

यह पंजाब में भट्टी के नेटवर्क को और गहरा होने का संकेत देता है। आरोपित, खास तौर पर मुख्य आरोपित धीरज, पाकिस्तानी गैंगस्टर को खुश रखने और विश्वास जीतने के लिए उसे सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम बोलते थे। इस मामले में सिरसा पुलिस ने मुख्य आरोपित धीरज सहित विकास धारीवाल, विकास उर्फ विक्की, संदीप, और सुशील को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, पांच अन्य आरोपितों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सवाल: तुम लोग शहबाज भट्टी के संपर्क में कैसे आए जवाब: मुख्य आरोपित धीरज ने बताया कि पांच -छह महीने से मैं पाकिस्तानी गैंगस्टर से संपर्क में आया। पहले मैं सोहेल अहमद के माध्यम से संपर्क में अया। वह भी दुबई में काम करता है और शहजाद पर वीडियो बनाता था।

सोहेल के साथ मैं इंस्टा से जुड़ा। सोहेल बोलता था कि हमारा दोस्त शहजाद भट्टी है। सोहेल ने शहजाद भट्टी को मेरी आईडी भेजी थी। परंतु पहले उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एक दिन भट्टी का मैसेज आया जी भाई और फिर उसने वाट्स अप नंबर दिया।