सिरसा ग्रेनेड का कोड वर्ड आलू, हमले के तार सीधे पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े; युवाओं को गरीबी का लालच देकर बनाया मोहरा
आरोपियों ने बताया कि पैसे कमाने के लालच में उन्होंने गैंगस्टर भट्टी को खुश करने के लिए सलाम वालेकुम बोलना शुरू कर दिया था। भट्टी ने उन्हें सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने के लिए ग्रेनेड हमले का काम सौंपा था। आरोपियों ने अमृतसर में ग्रेनेड प्राप्त किया और महिला थाने की रेकी की तस्वीरें भट्टी को भेजीं।
सनमीत सिंह थिंद, सिरसा। सिरसा महिला थाना पर 25 नवंबर को ग्रेनेड फेंकने के सभी गिरफ्तार आरोपितों से जांच एजेंसियों की पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इस साजिश के तार सीधे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भट्टी से जुड़े हैं, जिसने युवाओं को गरीबी का लालच देकर आतंकी हमलों के लिए उकसाया।
आरोपियों ने ग्रेनेड के लिए आलू कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। ग्रेनेड मिलने पर उन्होंने भट्टी को संदेश भेजा, हमें आलू मिल गया है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भट्टी इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में युवाओं को निशाना बना रहा है।
आरोपितों ने बताया कि भट्टी ने उन्हें बताया था कि पंजाब में भी कई जगह हमले किए जाएंगे, हालांकि हमले की जगह और समय उसने गुप्त रखा। पूछताछ में पता चला है कि अमृतसर का एक युवक भी शहबाज भट्टी को फालो करता है और उसने आरोपितों से भट्टी से मिलवाने के लिए कहा था।
यह पंजाब में भट्टी के नेटवर्क को और गहरा होने का संकेत देता है। आरोपित, खास तौर पर मुख्य आरोपित धीरज, पाकिस्तानी गैंगस्टर को खुश रखने और विश्वास जीतने के लिए उसे सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम बोलते थे।
इस मामले में सिरसा पुलिस ने मुख्य आरोपित धीरज सहित विकास धारीवाल, विकास उर्फ विक्की, संदीप, और सुशील को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, पांच अन्य आरोपितों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।
सवाल: तुम लोग शहबाज भट्टी के संपर्क में कैसे आए
जवाब: मुख्य आरोपित धीरज ने बताया कि पांच -छह महीने से मैं पाकिस्तानी गैंगस्टर से संपर्क में आया। पहले मैं सोहेल अहमद के माध्यम से संपर्क में अया। वह भी दुबई में काम करता है और शहजाद पर वीडियो बनाता था।
सोहेल के साथ मैं इंस्टा से जुड़ा। सोहेल बोलता था कि हमारा दोस्त शहजाद भट्टी है। सोहेल ने शहजाद भट्टी को मेरी आईडी भेजी थी। परंतु पहले उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एक दिन भट्टी का मैसेज आया जी भाई और फिर उसने वाट्स अप नंबर दिया।
सवाल: भट्टी का मोबाइल नंबर क्या है, तुम लोग अमृतसर कितनी बार गए
जवाब: धीरज ने कहा कि उसका नंबर इंडिया का नहीं था। पाकिस्तान का था। मुझे याद नहीं है। मेरे मोबाइल नंबर में सेव है। भट्टी ने कहा था कि हमारे साथ काम करो। आपकी गरीबी दूर कर देंगे। आपकी हर परेशानी फिर हमारी परेशानी होगी। हम आपको पैसे देंगे। हमने उसे बताया था कि हम गरीब है। हमें पहला ही काम सौंपा था।
सवाल: तुम्हारा मकसद क्या था और उसे कैसे खुश किया
जवाब: हमारा मकसद पैसा कमाना था। भट्टी ने हमें लालच दिया और फिर भट्टी को खुश रखने के लिए हम सलाम वालेकुम और अस्सलाम वोलकुम बोलने लगे। वह कहता था कि सिद्धू मूसेवाला का बदला हम लेंगे। वह अच्छा लड़का था। उसने हमें ग्रेनेड वाला काम सौंपा।
सवाल: अमृतसर कितनी बार गए हो और ग्रेनेड कौन देकर गया था
जवाब: धीरज ने बताया कि मैं दीपावली पर आया था। बेंगलोर में पत्थर कटाई का काम करता था। भट्टी ने कहा कि अमृतसर चले जाओ। एक हफ्ता पहले हम अमृतसर गए। पहले लोकेशन भेजकर कहा कि उस जगह जाओ। फिर हमें रोक दिया। हमने कमरा ले लिया और अगले दिन एक पगड़ी बांधे व्यक्ति आया था।
सवाल: अमृतसर में किसी को जानते हो
जवाब: अमृतसर का एक युवक मेरे और सोहेल के साथ इंस्टा पर अटैच है। परंतु वह कभी शहजाद भट्टी के संपर्क में नहीं आया। उसने मुझे इंस्टा पर कहा था कि मेरा भी संपर्क करवाओ। हमनें घर पर कहा था कि लुधियाना जाकर आना है। लेकिन फिर हम अमृतसर चले गए, वहां हमें लोकेशन मिली और हम उस लोकेशन पर चले गए। जो ग्रेनेड देकर गया था, उसने जीनस, शर्ट और जैकेट पहनी हुई थी। हमने भट्टी से बात की थी कि हमें आलू मिल गया।
सवाल: तुम लोगों ने थाने की रेकी की
जवाब: हमने किसी भी थाने की रेकी नहीं की। हमने गूगल पर फोटो निकाली और भट्टी को भेजी। हमें फोटो में महिला थाना बड़ा लगा। हमने उसे पहले रात को वीडियो भेजी। उसने कहा कि ग्रेनेड फेंकने के बाद वीडियो भेजना। उसने कहा था कि पंजाब में भी ग्रेनेड फेंके जाने हैं। लेकिन किस जगह फेंकने है, यह बात किसी को नहीं बताता था।
