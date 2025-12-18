हरियाणा पुलिस की 42 ठिकानों पर रेड, चार मामले दर्ज कर आठ लोगों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिरसा। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने गत दिवस 42 ठिकानों पर दबिश देकर चार मामले दर्ज कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों के पास 93 ग्राम 214 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई है।

एबीवीटी स्टाफ सिरसा की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा के नजदीक से मोटरसाइकिल सवार युवक उमेश कुमार उर्फ जाफर निवासी गांव फूलकां की तलाशी ली तो उसके पास से 50 ग्राम 84 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार युवक ने पूछताछ में बताया कि हेरोइन मानसा, पंजाब से खरीदकर लाया था और सिरसा में सप्लाई करने की फिराक में था।

एक अन्य घटना में एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा पुलिस टीम गश्त के दौरान शहर सिरसा से होते हुए खालसा हाई स्कूल की तरफ जा रही थी। इस दौरान मोटरसाइकिल पर दो युवक आते दिखाई दिए। युवकों ने सामने पुलिस की गाड़ी देखकर अचानक भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने युवकों को काबू कर भागने का कारण पूछा तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस टीम ने आरोपित पंकज कुमार निवासी रानियां रोड रविदास नगर सिरसा व लवप्रीत सिंह उर्फ लालू निवासी राम कलोनी,बरनाला रोड सिरसा की तलाशी ली तो उनके पास से 25 ग्राम 10 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई ।

सीआइए ऐलनाबाद की टीम गश्त के दौरान शहर सिरसा के भूमण शाह चौक पर मौजूद थी । इस दौरान पुलिस टीम को बस स्टैंड बरनाला रोड सिरसा की तरफ से दो युवक आते हुए दिखाई दिए। युवकों ने सामने पुलिस की गाड़ी देखकर अचानक वापस मुड़कर गली में घुसने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने आरोपित रवि कुमार निवासी बुढाभाना व पवन निवासी किराड़कोट जिला सिरसा को काबू कर तलाशी ली तो उनके पास से 10 ग्राम 59 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई।

सीआइए सिरसा पुलिस ने गांव रोड़ी से सोनू उर्फ सोनी को 8 ग्राम 61 मिलीग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ संबंधित थानों में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर जांच संबंधित थानों के हवाले की गई है ।