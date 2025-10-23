सिरसा में कपास खरीद के लिए CCI ने शुरू की स्लॉट बुकिंग, किसानों को भनक तक नहीं
भारतीय कपास निगम (CCI) ने सिरसा में कपास खरीद के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू कर दी है, लेकिन किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। इस वजह से किसानों में भ्रम और निराशा का माहौल है। किसान खरीद प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उन्हें स्लॉट बुकिंग की जानकारी नहीं है।
जागरण संवाददाता, सिरसा। किसानों से समर्थन मूल्य पर नरमा-कपास की उपज खरीद करने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने बुधवार से कपास किसान एप पर स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान अब घर बैठे ऑनलाइन एप के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए स्लॉट बुक कर निर्धारित तिथि पर मंडी में उपज बेच सकेंगे।
बुधवार को सीसीआइ अधिकारियों ने सिरसा अनाज मंडी का निरीक्षण कर किसानों से बातचीत की और उन्हें एप पर स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी। अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि वे जल्द से जल्द स्लॉट बुक कर सरकारी खरीद का लाभ उठाएं।
वहीं मंडी में अपनी उपज बेचने आए किसानों को सीसीआई की इस खरीद प्रक्रिया के बारे में जानकारी ही नहीं है। सीसीआइ अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि 24 से 30 अक्टूबर तक के लिए स्लॉट बुकिंग ओपन की गई है।
जिले के पंजीकृत किसान एप पर जाकर अपना नाम सर्च कर निर्धारित फैक्ट्री में उपज बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। सीसीआई ने 13 फैक्ट्रियों को खरीद प्रक्रिया से जोड़ा है, जिनमें प्रत्येक फैक्ट्री में औसतन 1500 क्विंटल प्रतिदिन की खरीद क्षमता है।
बुधवार को सिरसा में मंडी के निरीक्षण के दौरान सीसीआइ अधिकारियों ने किसानों से स्लॉट बुक करवाने की अपील
पौने दो लाख क्विंटल की उपज प्राइवेट बेच चुका किसान इस सीजन में अब तक सिरसा की मंडियों में एक लाख 73 हजार 708 क्विंटल नरमा-कपास की आवक दर्ज की जा चुकी है।
समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू न होने के कारण किसानों को अपनी उपज प्राइवेट परचेजरों को औसतन 6500 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव पर बेचनी पड़ी, जबकि समर्थन मूल्य पर किसानों को 8110 रुपये तक का भाव मिलना तय है। कुछ किसानों को खराब क्वालिटी बताकर परचेजरों ने मात्र 5000 रुपये तक में कपास खरीदी है। अब सरकारी खरीद शुरू होने से किसानों में बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जगी है।
