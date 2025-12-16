सिरसा में नशीली दवाओं का जखीरा बरामद, 44360 गोलियां जब्त, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट
सिरसा पुलिस और ड्रग्स कंट्रोलर विभाग की संयुक्त टीम ने गांव नागोकी में ज्वैलर्स मोहन लाल के घर पर छापा मारकर 44,360 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिरसा। जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा पुलिस व ड्रग्स कंट्रोलर विभाग की संयुक्त टीमों ने सोमवार रात्रि गांव नागोकी में ज्वैलर्स का काम करने वाले मोहन लाल के घर दबिश देकर 44,360 नशीली गोलियां व कैप्सूल का जखीरा बरामद किया। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स की पुलिस टीम गश्त दौरान बड़ागुढा थाना क्षेत्र के गांव नागोकी में मौजूद थी।
इस दौरान टीम को सूचना मिली की गांव में मोहन लाल ज्वैलर्स की दुकान करता है और दुकान की आड़ में नशीली दवाइयां बेचने का धंधा करता है। सूचना के आधार पर नारकोटिक्स सेल की पुलिस टीम ने ड्रग्स कंट्रोलर विभाग के अधिकारी से संपर्क कर गांव नागोकी में ज्वैलर्स के घर पर दबिश देकर आरोपित मोहन लाल निवासी नागोकी को काबू कर उसके घर की तलाशी ली तो घर से 22,760 टेंपटाडोल नशीली गोलियां 21,600 प्रेग्बलिन नशीले कैप्सूल बरामद हुए है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशीली गोलियों, कैप्सूलों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई के लिए ड्रग कंट्रोलर विभाग के आफिसर सुनील कुमार व केशव वशिष्ठ के हवाले किया गया है।
