सिरसा में तीन साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या, 12 साल का भांजा और मामा गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, सिरसा। गांव रामपुरा बिश्नोइयां में तीन वर्षीय बच्ची नूर की अपहरण के बाद नहर में फेंककर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बच्ची की हत्या के आरोप में 12 वर्षीय नाबालिग और उसके मामा संजय को गिरफ्तार किया है। बुधवार को बच्ची का शव गांव रिसालियाखेड़ा स्थित माइनर की टेल पर एक खाल से बरामद किया गया।

टैक्सी चालक दीपक ने पुलिस को बताया कि बच्ची की मां पूजा 10 माह से उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पूजा की पहली शादी गांव कैमरी निवासी प्रवीण कुमार से हुई थी, जिससे उसे दो बच्चे हैं। बेटा वंश अपने पिता के पास रहता है, जबकि बेटी नूर मां के साथ उसके पास रह रही थी। मंगलवार शाम करीब पांच बजे नूर घर के बाहर गली में खेल रही थी, जबकि मां घर में काम कर रही थी।

बाइक पर उठाकर ले गए इसी दौरान पड़ोसी प्रेम कुमार का 12 वर्षीय बेटा और उसका मामा संजय बच्ची को बाइक पर उठाकर ले गए। काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो स्वजन ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दो डीएसपी के नेतृत्व में 10 टीमें गठित कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को बाइक पर ले जाते हुए देखा गया, जिसके आधार पर नाबालिग को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बच्ची को ओढ़ां ले जाकर खाने का सामान तथा कोट दिलाने की बात स्वीकार की। संजय के शराब के नशे में होने की बात भी सामने आई।

संजय को बुधवार सुबह गोरीवाला गांव के पास चारे के खेत से पकड़ा गया। उसने बच्ची को नहर में फेंकने की बात कबूल की। शव का फोरेंसिक विशेषज्ञ की मौजूदगी में चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड से कराया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। सैंपल जांच के लिए लैब भेजे हैं।