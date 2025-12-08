सिरसा: हनीट्रैप में गिरफ्तार कंचन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे, मौसेरे भाई पर कराया था दुष्कर्म का केस

जागरण संवाददाता, सिरसा। हनीट्रैप मामले में गिरफ्तार गिरोह की मुख्य सरगना कंचन उर्फ वीरपाल को लेकर उसके भाई रोहताश ने पुलिस व मीडिया के समक्ष कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नेजाडेला कलां निवासी रोहताश के अनुसार कंचन इंस्टाग्राम पर कई फर्जी पेज बनाकर पुरुषों को जाल में फंसाती थी।

इसके अलावा वह नकली शादियां करवाने का गिरोह भी चला रही थी। कंचन द्वारा रखी गई लड़कियां शादी के कुछ समय बाद ही नकदी व सामान लेकर वापस कंचन के पास लौट आती थीं। रोहताश का दावा है कि इस पूरे खेल में उनकी मां भी कंचन का साथ देती थी। रोहताश ने पुलिस को यह भी बताया है कि उनके घर पर कंचन की मां के पास उसकी कई डायरियां रखी हुई हैं, जिनमें कई लोगों के नाम और नंबर दर्ज हैं।

फिलहाल पुलिस का कहना है कि रोहताश द्वारा लगाए गए आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, हालांकि उसकी जानकारी को जांच का हिस्सा जरूर बनाया गया है। अपने ही मौसेरे भाई पर दर्ज करवाया था झूठा दुष्कर्म केस पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपिता कंचन रानी मूल रूप से नेजाडेला कलां की रहने वाली, तलाकशुदा और एक बच्चे की मां है। शादी के दौरान बिचौलिया बने अपने मौसेरे भाई अशोक कुमार से रुपये को लेकर हुए विवाद के बाद कंचन ने उसके खिलाफ झूठा दुष्कर्म मामला दर्ज करवा दिया था।

हालांकि बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया। पहले पति के खिलाफ की गई शिकायत के दौरान कंचन की कुछ महिलाओं और पुलिसकर्मियों से पहचान हुई और इसी के बाद उसने संगठित गिरोह बनाकर हनीट्रैप के जरिए लोगों को फंसाने का धंधा शुरू कर दिया।