    सिरसा में नशे से दो युवकों की मौत मौत, लापरवाही बरतने पर SHO निलंबित, SP का तबादला

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:36 PM (IST)

    गांव ओटू में नशे से दो युवकों की मौत के बाद सिरसा के एसपी मयंक गुप्ता का तबादला कर दिया गया और रानियां के एसएचओ दिनेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। एसपी दीपक सहारण ने कार्यभार संभालते ही यह कार्रवाई की। सिरसा जिला नशे के लिए बदनाम है और नशे से बर्बाद हो रही जवानी को लेकर लोग चिंतित हैं।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। रानियां एसएचओ दिनेश कुमार को प्रशासन ने लाइन हाजिर कर दिया है। गांव ओटू में नशे से अलग अलग दो युवकों की मौत होने पर इसकी गाज सिरसा एसपी मयंक गुप्ता व रानियां एसएचओ दिनेश कुमार पर गिरी। मौत का मामला हाई लाइट होने के बाद हरियाणा सरकार ने शुक्रवार रात एसपी मयंक गुप्ता का सिरसा से तबादला करते हुए दीपक सहारण को सिरसा का चार्ज सौंपा गया।

    एसपी दीपक सहारण ने शनिवार को चार्ज संभालते ही रानियां एसएचओ दिनेश कुमार को लाइन हाजिर करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। एसएचओ दिनेश को सस्पेंड करने के बाद गुरन्मिदर सिंह को थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    उल्लेखनीय है कि सिरसा जिला नशे को लेकर बदनाम है। इससे पूर्व भी अनेक युवाओं की मौत नशे के अत्याधिक सेवन से हो चुकी है। अनेक गांवों में तो नशे ने घर-घर तक दस्तक दे दी है जो चिंता का विषय है। नशे से बर्बाद हो रही जवानी को लेकर लाेग चिंतित हैं।