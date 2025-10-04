Sirsa News: घर में मारपीट मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार ,सिर पर ईंट-पत्थरों से किया था हमला

संवाद सहयोगी, सिरसा। थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने घर में हुई मारपीट मामले में दूसरे आरोपित हरमन्दर सिंह उर्फ पपा निवासी रघुआना जिला सिरसा को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मलकीत सिंह निवासी रघुआना जिला सिरसा ने बताया कि गत 11 अगस्त को देर रात घर में घुसकर आरोपितों ने उसके सिर पर ईंट-पत्थर से वार किए तथा घरवालों व आसपास के लोगों को धमकाकर जान से मारने की बात कहकर फरार हो गए।