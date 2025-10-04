Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sirsa News: घर में मारपीट मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार ,सिर पर ईंट-पत्थरों से किया था हमला

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:18 PM (IST)

    सिरसा के थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में दूसरे आरोपी हरमंदर सिंह उर्फ पप्पा को रघुआना से गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता मलकीत सिंह ने बताया था कि आरोपियों ने उनके घर में घुसकर उनके सिर पर ईंट-पत्थर से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    घर में घुसकर मारपीट मामले में दूसरा आरोपित गिरफ्तार (File Photo)

    संवाद सहयोगी, सिरसा। थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने घर में हुई मारपीट मामले में दूसरे आरोपित हरमन्दर सिंह उर्फ पपा निवासी रघुआना जिला सिरसा को गिरफ्तार किया है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मलकीत सिंह निवासी रघुआना जिला सिरसा ने बताया कि गत 11 अगस्त को देर रात घर में घुसकर आरोपितों ने उसके सिर पर ईंट-पत्थर से वार किए तथा घरवालों व आसपास के लोगों को धमकाकर जान से मारने की बात कहकर फरार हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मलकीत सिंह के बयान पर थाना बड़ागुढ़ा में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस अभियोग में पहले ही एक आरोपित को गिरफ्तार किया जा चुका था।

    जिसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त डंडा बरामद किया जा चुका है। पुलिस ने तत्परता दिखाते दूसरे आरोपित हरमंदर सिंह उर्फ पपा निवासी रघुआना जिला सिरसा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपित ने अपना जुर्म स्वीकार किया।