Sirsa News: घर में मारपीट मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार ,सिर पर ईंट-पत्थरों से किया था हमला
सिरसा के थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में दूसरे आरोपी हरमंदर सिंह उर्फ पप्पा को रघुआना से गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता मलकीत सिंह ने बताया था कि आरोपियों ने उनके घर में घुसकर उनके सिर पर ईंट-पत्थर से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी थी।
संवाद सहयोगी, सिरसा। थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने घर में हुई मारपीट मामले में दूसरे आरोपित हरमन्दर सिंह उर्फ पपा निवासी रघुआना जिला सिरसा को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मलकीत सिंह निवासी रघुआना जिला सिरसा ने बताया कि गत 11 अगस्त को देर रात घर में घुसकर आरोपितों ने उसके सिर पर ईंट-पत्थर से वार किए तथा घरवालों व आसपास के लोगों को धमकाकर जान से मारने की बात कहकर फरार हो गए।
मलकीत सिंह के बयान पर थाना बड़ागुढ़ा में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस अभियोग में पहले ही एक आरोपित को गिरफ्तार किया जा चुका था।
जिसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त डंडा बरामद किया जा चुका है। पुलिस ने तत्परता दिखाते दूसरे आरोपित हरमंदर सिंह उर्फ पपा निवासी रघुआना जिला सिरसा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपित ने अपना जुर्म स्वीकार किया।
