    'धुंध में होने वाले हादसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी', कुमारी सैलजा बोलीं- लगातार बढ़ रहीं सड़क दुर्घटनाएं

    By Surender Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि धुंध के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त रोशनी और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार टोल टैक्स वसूल रही है, लेकिन हाईवे पर सुविधाएं गायब हैं। उन्होंने हरियाणा में हाईवे सुविधाओं का सर्वे कराने की मांग की।

    धुंध में होने वाले हादसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी- कुमारी सैलजा

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि उत्तर भारत के जिन क्षेत्रों में हर वर्ष सर्दियों के दौरान घनी धुंध पड़ती है, वहां सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे क्षेत्रों में, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

    अमेरिका जैसी सड़कें बनाने का वादा करने वाली केंद्र सरकार से वह मांग करती है कि वह इस दिशा में तुरंत कदम उठाए और अपनी कमिटमेंट पूरा करें, ताकि धुंध के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में प्रभावी रूप से कमी लाई जा सके।

    जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर यात्रियों के लिए शौचालय, पेयजल, पार्किंग, विश्राम स्थलों और सुरक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। सरकार ने इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का वादा किया था और इनके रखरखाव के लिए टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है, लेकिन जमीनी हालात बिल्कुल अलग हैं।

    हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पर बने अधिकांश शौचालय गायब हैं और जो मौजूद हैं वे भी जर्जर स्थिति में हैं। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि आम जनता के साथ सीधा अन्याय भी है। वे केंद्र और हरियाणा सरकार से मांग करती है कि पूरे देश में, विशेषकर हरियाणा में, हाईवे सुविधाओं का तुरंत व्यापक सर्वे करवा कर सभी आवश्यक सेवाओं को युद्धस्तर पर पुनर्स्थापित किया जाए।