'धुंध में होने वाले हादसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी', कुमारी सैलजा बोलीं- लगातार बढ़ रहीं सड़क दुर्घटनाएं

जागरण संवाददाता, सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि उत्तर भारत के जिन क्षेत्रों में हर वर्ष सर्दियों के दौरान घनी धुंध पड़ती है, वहां सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे क्षेत्रों में, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

अमेरिका जैसी सड़कें बनाने का वादा करने वाली केंद्र सरकार से वह मांग करती है कि वह इस दिशा में तुरंत कदम उठाए और अपनी कमिटमेंट पूरा करें, ताकि धुंध के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में प्रभावी रूप से कमी लाई जा सके।

जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर यात्रियों के लिए शौचालय, पेयजल, पार्किंग, विश्राम स्थलों और सुरक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। सरकार ने इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का वादा किया था और इनके रखरखाव के लिए टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है, लेकिन जमीनी हालात बिल्कुल अलग हैं।