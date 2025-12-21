Language
    सिरसा: प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी की संदिग्ध मौत, मायके और ससुरालवालों ने विवाद; बाथरूम में मिली बेहोश

    By Dd Goyal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:30 PM (IST)

    हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाली में एक प्रापर्टी डीलर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना एकता नगरी की है। मायका और ससुराल पक्ष में व ...और पढ़ें

    प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी की संदिग्ध मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, डबवाली। वार्ड नंबर नौ स्थित एकता नगरी में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। घटनाक्रम शनिवार देर शाम का बताया जाता है। मायका तथा ससुराल पक्ष में विवाद होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के सामान्य अस्पताल में लेजाया गया है। सोमवार को पोस्टमार्टम होगा।

    प्रापर्टी डीलर राकेश मोंगा उर्फ रिंका का कहना है कि उसकी पत्नी मोनिका घर में बने बाथरुम में बेहोश मिली थी। उसने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। एक निजी चिकित्सक के पास ले गया। वहां चिकित्सक ने उसकी पत्नी को मृत करार दिया।

    शव को मंडी डबवाली एंबुलेंस सेवा ट्रस्ट की एंबुलेंस के जरिए उपमंडल नागरिक अस्पताल में ले जाया गया था। संभव है कि पत्नी की मौत गैस गीजर की गैस चढ़ने के कारण हुई है। हालांकि मृतका के स्वजनों ने इसे दरकिनार किया है। मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच की मांग की है।

    रविवार को डबवाली पुलिस थाना में दोनों पक्षों में काफी देर तक तकरार हुई। स्वजन पोस्टमार्टम सिरसा में करवाने पर अड़ गए। ऐसे में शव को डबवाली से सिरसा ले जाया गया है। डबवाली शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल सोढ़ी के अनुसार स्वजनों के बयानों के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम सोमवार को सिरसा में होगा।