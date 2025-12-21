सिरसा: प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी की संदिग्ध मौत, मायके और ससुरालवालों ने विवाद; बाथरूम में मिली बेहोश

संवाद सहयोगी, डबवाली। वार्ड नंबर नौ स्थित एकता नगरी में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। घटनाक्रम शनिवार देर शाम का बताया जाता है। मायका तथा ससुराल पक्ष में विवाद होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के सामान्य अस्पताल में लेजाया गया है। सोमवार को पोस्टमार्टम होगा।

प्रापर्टी डीलर राकेश मोंगा उर्फ रिंका का कहना है कि उसकी पत्नी मोनिका घर में बने बाथरुम में बेहोश मिली थी। उसने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। एक निजी चिकित्सक के पास ले गया। वहां चिकित्सक ने उसकी पत्नी को मृत करार दिया।

शव को मंडी डबवाली एंबुलेंस सेवा ट्रस्ट की एंबुलेंस के जरिए उपमंडल नागरिक अस्पताल में ले जाया गया था। संभव है कि पत्नी की मौत गैस गीजर की गैस चढ़ने के कारण हुई है। हालांकि मृतका के स्वजनों ने इसे दरकिनार किया है। मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच की मांग की है।