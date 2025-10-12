कांग्रेस नेता डॉ. केवी सिंह ने IPS पूरन कुमार के परिजनों से की मुलाकात, सरकार से की निष्पक्ष जांच की मांग 

संवाद सहयोगी, डबवाली (सिरसा)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. केवी सिंह ने आईपीएस पूरन कुमार के निवास स्थान पर जाकर उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार तथा उनके पिता बीएस रत्न से मुलाकात की। इस दौरान सिंह ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच व कार्रवाई करते हुए न्याय की मांग की।



डॉ. केवी सिंह ने कहा कि पूरन कुमार के दुखदायी हादसे में देहांत की खबर मन को स्तब्ध करने वाली है। पूरन कुमार बेदाग छवि के एक काबिल अफसर थे। डॉ. सिंह ने कहा कि दिवंगत पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या से पहले लिखे नोट से पता चलता है कि किस प्रकार उन्हें मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी और ये हमारे समाज और प्रदेश सरकार की विफलताओं को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि एक उच्च प्रशासनिक स्तर पर बैठा अधिकारी भी अन्याय के कुचक्र का शिकार हो सकता है तो ऐसे में आमजन को सरकार से न्याय की उम्मीद कैसे हो सकती है?