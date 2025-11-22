हरियाणा: नेता की पत्नी को अज्ञात नंबर से कॉल... परेशान होने पर मामला दर्ज; FIR को किया हाइड

Language
    By Sanmeet Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    सिरसा में एक राजनेता की पत्नी को अज्ञात नंबर से कॉल करके परेशान करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। पार्टी प्रवक्ता ने पुलिस को शिकायत दी कि नेता की पत्नी को एक अज्ञात व्यक्ति लगातार कॉल करके परेशान कर रहा है।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। जिले में एक राजनेता की पत्नी के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से काल कर परेशान करने के मामले में साइबर थाने में केस दर्ज हुआ है। हालांकि पुलिस विभाग ने इस एफआइआर को हाइड किया है। यह एफआइआर 21 नवंबर को दर्ज है।

    पार्टी प्रवक्ता ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके नेता की पत्नी को एक अज्ञात नंबर से काल करके परेशान किया जा रहा है। उसे बता भी दिया गया कि वे गलत नंबर पर काल कर रहे हैं।

    परंतु फिर भी वह व्यक्ति काल करता रहा। प्रवक्ता की शिकायत पर साइबर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं साइबर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ऐसी कोई भी एफआइआर ना दर्ज होने की बात कह रहे हैं।