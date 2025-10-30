सिरसा में पुलिस जवानों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन, बीमारियों से बचाव के दिए गए सुझाव
सिरसा में राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस लाइन में पुलिस जवानों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने जवानों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। शिविर में डॉक्टरों ने जवानों की विभिन्न बीमारियों की जांच की और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए सुझाव दिए। जवानों के रक्तचाप और शुगर की भी जांच की गई।
जागरण संवाददाता, सिरसा। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में जिला पुलिस द्वारा पुलिस लाइन के सामुदायिक केंद्र में पुलिस जवानों के स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल चैकअप कैंप आयोजित किया गया।
पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों के स्वास्थ्य की जांच के लिए समय-समय पर मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह के कैंपों का आयोजन करने का उद्देश्य पुलिस जवानों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देना है ताकि जवान स्वस्थ रहे।
कैंप में मौजूद चिकित्सकों ने जहां पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की विभिन्न बीमारियों से संबंधित मेडिकल चैकअप किया वहीं उन्हें स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। चिकित्सकों ने कहा कि मौसम परिवर्तन के चलते खानपान का विशेष ध्यान रखें तथा फास्ट फूड आदि का सेवन करने से बचें।
शिविर के दौरान पुलिस जवानों का ब्लड प्रैशर, शुगर इत्यादि चैक किया गया। इस अवसर पर डीएसपी आदर्शदीप सिंह व डीएसपी संजीव बल्हारा, कल्याण निरीक्षक सीमा सोढी व लाइन प्रबंधक सब इंस्पेक्टर रामकुमार मौजूद रहे।
