सिरसा में पुलिस जवानों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन, बीमारियों से बचाव के दिए गए सुझाव

जागरण संवाददाता, सिरसा। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में जिला पुलिस द्वारा पुलिस लाइन के सामुदायिक केंद्र में पुलिस जवानों के स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल चैकअप कैंप आयोजित किया गया।

पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों के स्वास्थ्य की जांच के लिए समय-समय पर मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह के कैंपों का आयोजन करने का उद्देश्य पुलिस जवानों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देना है ताकि जवान स्वस्थ रहे।