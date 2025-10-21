पराली को जलाने के बजाय वैज्ञानिक ढंग से हो निपटान, सिरसा में शुरू हुआ जागरूकता अभियान

संवाद सहयोगी,बड़ागुढ़ा। राजकीय माडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बप्पा में पर्यावरण संरक्षण के लिए पराली ना जलाए पर्यावरण बचाएं अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया गया कि वे स्वयं भी पराली नहीं जलाएंगे और गांव के प्रत्येक घर तक यह संदेश पहुंचाएंगे कि पराली जलाना पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि पराली को जलाने की बजाय उसका वैज्ञानिक व पर्यावरण-अनुकूल निपटान करेंगे, जिससे वायु प्रदूषण को रोका जा सके और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी नरेश कुमार ग्रोवर ने विद्यार्थियों को कहा कि हम सबने यह ठाना है, पर्यावरण को बचाना है। पराली जलाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य धुएं में न झोंकें। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि वे अपने माता-पिता, पड़ोसियों और गांववासियों को जागरूक करें तथा उन्हें यह समझाएं कि पराली जलाने से न केवल पर्यावरण दूषित होता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है।