पाकिस्तानी गैंगस्टर ने किया सिरसा महिला थाने पर ग्रेनेड फेंकने का दावा, वीडियो में कहा- ये लॉरेंस को सपोर्ट करते थे
एक पाकिस्तानी गैंगस्टर ने सिरसा महिला थाने पर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने दावा किया कि थाने के कर्मचारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का समर्थन करते थे, जिसके कारण उसने हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है।
जागरण संवाददाता, सिरसा। पाकिस्तान के गैंगस्टर शहबाज भट्टी ने सिरसा के महिला थाने पर ग्रेनेड फेंकने का दावा किया है। इसके साथ ही एक वीडियो शेयर की है। इसमें एक युवक मुंह पर रुमाल बांधे हुए महिला थाने के सामने एक चीज फेंकता है और इसके बाद धमाका होता है।
इसके बाद दूसरा युवक बाइक स्टार्ट करता है तो स्थानीय भाषा में कहता है कि चल-चल भाई चालो। दूसरी वीडियो में गैंगस्टर कहता है कि सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, मेरे सारे परावां नू।
भाई जान अज जो सिरसा तहसील रानियां स्टेशन ते ग्रेनेड अटैक होया इस दी जिम्मेदारी मैं शहबाज भट्टी लेना हां। एह पुलिस स्टेशन लॉरेंस बिश्नोई दी सपोर्ट करदा सी। ते लारेंस बिश्नोई नू बिजनेस मैना दे नंबर प्रोवाइड करवांदा सी। ऐस ली इस थाने नू टारगेट कित्ता।
करीब तीन घंटे चला सर्च ऑपरेशन
इस वीडियो के वायरल होने के बाद सिरसा एसपी दीपक सहारण सहित फारेंसिक एक्सपर्ट की टीमों ने दोपहर 12 बजे महिला थाने के गेट के बाहर झाड़ियों के पास से कुछ साक्ष्य जुटाए।
करीब तीन घंटे चली इस सर्च के दौरान कुछ साक्ष्य को सीलबंद किया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने शाम को खारियां गांव से चार युवक विकास, विकास, धीरज और संदीप को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं सिरसा के एसपी और आइजी हिसार को इस संबंध में फोन किया गया और वाट्सएप पर संदेश भेजा, लेकिन उन्होंने कोई पक्ष नहीं रखा।
