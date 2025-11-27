पाकिस्तानी गैंगस्टर ने किया सिरसा महिला थाने पर ग्रेनेड फेंकने का दावा, वीडियो में कहा- ये लॉरेंस को सपोर्ट करते थे

जागरण संवाददाता, सिरसा। पाकिस्तान के गैंगस्टर शहबाज भट्टी ने सिरसा के महिला थाने पर ग्रेनेड फेंकने का दावा किया है। इसके साथ ही एक वीडियो शेयर की है। इसमें एक युवक मुंह पर रुमाल बांधे हुए महिला थाने के सामने एक चीज फेंकता है और इसके बाद धमाका होता है।

इसके बाद दूसरा युवक बाइक स्टार्ट करता है तो स्थानीय भाषा में कहता है कि चल-चल भाई चालो। दूसरी वीडियो में गैंगस्टर कहता है कि सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, मेरे सारे परावां नू। भाई जान अज जो सिरसा तहसील रानियां स्टेशन ते ग्रेनेड अटैक होया इस दी जिम्मेदारी मैं शहबाज भट्टी लेना हां। एह पुलिस स्टेशन लॉरेंस बिश्नोई दी सपोर्ट करदा सी। ते लारेंस बिश्नोई नू बिजनेस मैना दे नंबर प्रोवाइड करवांदा सी। ऐस ली इस थाने नू टारगेट कित्ता।