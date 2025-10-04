Haryana Accident: सिरसा में बाइक के आगे आ गई नीलगाय, महिला की हुई मौत; पति गंभीर रूप से घायल
सिरसा जिले के रूपाना खुर्द गांव के पास बाइक और नीलगाय की टक्कर में शकुंतला नामक एक महिला की मौत हो गई जबकि उसके पति बलवंत गंभीर रूप से घायल हो गए। वे फतेहाबाद से जागरण में भाग लेकर लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, नाथूसरी चौपटा (सिरसा)। गांव रूपाना खुर्द व निर्बाण के बीच शनिवार सुबह बाइक के आगे नील गाय आ गई जिससे महिला की मौत हो गई जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राहगीरों ने चौपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया जहां से सिरसा रेफर कर दिया गया। मृतका की पहचान गांव माधोसिंघाना निवासी शकुंतला पत्नी बलवंत के रूप में हुई है।
गांव माधोसिंघाना निवासी बलवंत सिंह अपनी पत्नी शकुंतला के साथ फतेहाबाद जिला के गांव ढिंगसरा में रिश्तेदारी में आयोजित जागरण में गया हुआ था। वापसी में शनिवार सुबह साढ़े सात बजे रूपाना खुर्द व निर्बाण से होकर बाइक पर जा रहे थे।
इसी दौरान बाइक के आगे अचानक नीलगाय आ गई। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को चौपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। जहां पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बलवंत सिंह को सिरसा के सामान्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। चौपटा थाना के सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई जबकि उसका पति घायल हो गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।