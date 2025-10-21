सिरसा में 13 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, दो पक्ष कर सकते हैं केस का निपटारा
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, सिरसा, डबवाली और ऐलनाबाद में 13 दिसंबर को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवेश सिंगला ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है, जिससे मनमुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया सरल और संक्षिप्त है।
जागरण संवाददाता, सिरसा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 दिसंबर को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। दोनों पक्षों की सहमति से केस का फैसला होने के कारण दोनों पक्षों का मनमुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
