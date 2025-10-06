Language
    हरियाणा में डेढ़ साल से फरार हत्या का आरोपी गिरफ्तार, जमीनी विवाद में व्यक्ति को उतारा था मौत के घाट

    By Subhash Agnihotri Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:47 PM (IST)

    सिरसा जिले की रानियां थाना पुलिस ने हत्या और जमीन विवाद में डेढ़ साल से फरार चल रहे पांच हजार के इनामी आरोपी चंद्रपाल कुकना को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर केहरवाला गांव में जमीन पर कब्जा करने के दौरान आदराम और उसके साथियों पर हमला किया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

    डेढ़ साल से फरार हत्या का आरोपित गिरफ्तार, भेजा जेल।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। हत्या व जमीनी विवाद में डेढ़ साल से फरार चल रहे इनामी आरोपित को रानियां थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान नथौर गांव निवासी चंद्रपाल कुकना के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपित पर पांच हजार का इनाम भी घोषित कर रखा था।

    रानियां थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि केहरवाला गांव निवासी आदराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि लगभग दो वर्ष पूर्व नथौर निवासी उसके साथी भीम सेन ने उसके साथ धोखाधड़ी कर लगभग चार एकड़ 17 मरले जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा ली थी। इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था।

    आरोपित चन्द्रपाल कुकना ने अपने साथी बाबूराम व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर केहरवाला गांव में जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई। सभी आरोपित किराए की ऑल्टो कार में सवार होकर गांव केहरवाला पहुंचे और भीम सेन के साथ मिलकर आदराम, जोगिंद्र व पृथ्वीराज पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई, जिनमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई।

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर 16 अगस्त 2024 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस द्वारा लगातार प्रयासों के बावजूद आरोपित चंद्रपाल फरार चल रहा था। आरोपित से पूछताछ कर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार बरामद कर ली है। रानियां पुलिस ने रविवार को आरोपित चंद्रपाल को न्यायालय में पेश कर जेल भिजवाया है।