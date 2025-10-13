Haryana News: सिरसा के इस भैंस ने कर दिया कमाल, प्रतियोगिता में इनाम जीतकर मालिक को कर दिया मालामाल 

पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग सिरसा के उपनिदेशक डॉ. सुखविन्दर सिंह चौहान व उपमंडल अधिकारी डॉ. अक्षय कुमार के निर्देशानुसार गांव मल्लेकां के पशु चिकित्सक डॉ. रवि कुमार घोटड़ और गांव माधोसिंघाना के पशु चिकित्सक डॉ. राकेश कुमार ने इस भैंस की लगातार तीन दिन तक दुग्ध की क्षमता का मापन किया। जिसके बाद इसे विजेता घोषित किया गया।

जागरण संवाददाता, सिरसा। गांव मल्लेकां निवासी जगसीर सिंह की मुर्राह नस्ल की भैंस ने एक दिन में 22.750 किलोग्राम दूध देकर 30 हजार रुपये का पुरस्कार जीता है।

डॉ. रवि कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के दुधारू पशुओं में नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से ऐसी स्कीमें चलाई जाती हैं, जिससे पशुपालन प्रोत्साहित होते हैं।

डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत भैंसों में मुर्राह नस्ल, गाय में हरियाणा व साहीवाल नस्ल को बढ़ावा देने के लिए लगातार तीन दिन तक दुग्ध क्षमता को नापा जाता है और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस मौके पर वीएलडी गौरव टोकसिया, सुरेश कुमार, मनप्रीत, मुकेश कुमार और राजेंद्र कुमार उपस्थित थे।