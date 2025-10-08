सांसद कुमारी सैलजा ने रूस-यूक्रेन में हरियाणा के युवाओं के फंसे रहने पर जताई चिंता, बोली- संसद में उठाएंगी मुद्दा

सांसद कुमारी सैलजा ने रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे हरियाणवी युवाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए जान जोखिम में डालकर विदेश जाना पड़ रहा है। सैलजा ने केंद्र और राज्य सरकार से फंसे हुए युवाओं की सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है ताकि युवाओं को सुरक्षित वापस लाया जा सके।

जागरण संवाददाता, सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे हरियाणा के युवाओं को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति इस बात का प्रतीक है कि हमारे नौजवान जान जोखिम में डालकर विदेशों में रोजगार की तलाश में निकल रहे हैं। सांसद ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगी ताकि हरियाणा के सभी फंसे युवकों को जल्द सुरक्षित भारत लाया जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सैलजा ने कहा कि रोहतक, फतेहाबाद और अंबाला जिलों के कई युवक पढ़ाई या नौकरी के बहाने रूस गए और उन्हें वहां जबरन सेना में भर्ती कर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। कई परिवारों का उनसे संपर्क तक टूट चुका है, जिससे स्वजन सदमे में हैं। सांसद ने केंद्र और हरियाणा सरकार से मांग की है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे हरियाणा समेत सभी भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए तत्काल राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाए।