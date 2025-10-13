Haryana Crime: सिरसा में पुलिस के हत्थे चढ़ा मोटरसाइकिल चोर, नाके पर पुलिकर्मियों को चकमा देने की कर रहा था कोशिश

जागरण संवाददाता, सिरसा। थाना ऐलनाबाद पुलिस ने सुरेंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर 17 एचएसवीपी कालोनी ऐलनाबाद को चोरी की मोटरसाइकिल सहित पकड़ा है। ऐलनाबाद थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रगट सिंह ने बताया 12 अक्टूबर को पीएसआइ रवि कुमार पुलिस टीम सहित उधम सिंह चौक ऐलनाबाद पर चेकिंग ड्यूटी पर मौजूद थे। इस दौरान सिरसा रोड की तरफ से एक

मोटरसाइकिल चालक बिना हेलमेट आते दिखाई दिया। रोककर पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार निवासी वार्ड नं.17 एचएसवीपी कालोनी, ऐलनाबाद बताया। वीओसी एप पर जांच करने पर मोटरसाइकिल के इंजन और चेसिस नंबर में अंतर पाया गया। इंजन व चेसिस की जांच से पता चला कि यह मोटरसाइकिल असल में गौरव मालपानी निवासी हनुमानगढ़ टाउन के नाम पंजीकृत है। इस मोटरसाइकिल के चोरी होने की पुष्टि थाना हनुमानगढ़ टाउन में दर्ज मुकदमे से हुई।