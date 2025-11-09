Language
    सिरसा में मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

    By Surender Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    सिविल लाइन थाना सिरसा पुलिस ने रेलवे पार्क के सामने से हुई मोटरसाइकिल चोरी की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। आरोपी नशे का आदी है और नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करता था। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित रेलवे पार्क के सामने से हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटना को सुलझाते हुए एक युवक को काबू किया है । जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि सतपाल निवासी गांव फरवाईं कलांं ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रेलवे पार्क सिरसा के सामने मोटरसाइकिल को खड़ा कर पार्क के अंदर चला गया था।

    पार्क से आकर देखा तो मोटरसाइकिल कोई चोरी करके ले गया था । थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन थाना में गत 7 नवंबर को मोटरसाइकिल चोरी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई ।

    उन्होंने बताया कि सिविल लाइन थाना की टीम ने जांच के दौरान कार्रवाई करते हुए आरोपित संदीप उर्फ सुनील निवासी गांव लुदेसर जिला सिरसा को टाउन पार्क डबवाली रोड सिरसा क्षेत्र से काबू कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर चुराया गया मोटरसाइकिल बरामद कर लिया हैं।

    उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए ही अक्सर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित का आपराधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।