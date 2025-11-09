सिरसा में मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिरसा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित रेलवे पार्क के सामने से हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटना को सुलझाते हुए एक युवक को काबू किया है । जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि सतपाल निवासी गांव फरवाईं कलांं ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रेलवे पार्क सिरसा के सामने मोटरसाइकिल को खड़ा कर पार्क के अंदर चला गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पार्क से आकर देखा तो मोटरसाइकिल कोई चोरी करके ले गया था । थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन थाना में गत 7 नवंबर को मोटरसाइकिल चोरी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई ।

उन्होंने बताया कि सिविल लाइन थाना की टीम ने जांच के दौरान कार्रवाई करते हुए आरोपित संदीप उर्फ सुनील निवासी गांव लुदेसर जिला सिरसा को टाउन पार्क डबवाली रोड सिरसा क्षेत्र से काबू कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर चुराया गया मोटरसाइकिल बरामद कर लिया हैं।