    सिरसा में रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने पर लोगों में गुस्सा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

    By Dd Goyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:48 PM (IST)

    डबवाली के वार्ड 1 और 2 के निवासियों ने रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रेमजीत गुप्ता के घर के पास टावर लगाने पर आपत्ति जताई गई। लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी खतरे और अनुमति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए। उन्होंने एसडीएम से तत्काल कार्रवाई की मांग की और टावर का काम रोकने की चेतावनी दी।

    डबवाली में मोबाइल टावर के खिलाफ नागरिकों का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।

    संवाद सहयोगी, डबवाली। शहर के वार्ड नंबर एक और दो में रहने वाले लोगों ने घनी आबादी वाले क्षेत्र और तंग गली में मोबाइल टावर लगाने की प्रस्तावित योजना का विरोध करते हुए एसडीएम अर्पित संगल को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने अधिकारियों से तत्काल दखल देने की मांग की है ताकि प्रेमजीत गुप्ता के निवास पर लगाए जा रहे मोबाइल टावर के काम को तुरंत रोका जा सके।

    ज्ञापन में लोगों ने मोबाइल टावर की स्थापना के खिलाफ कई महत्वपूर्ण आपत्तियां उठाई हैं। ज्ञापन में बताया कि कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने मोबाइल टावरों से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण संभावित स्वास्थ्य समस्याओं पर गहरी चिंता जताई। लोगों ने जोर दिया है कि यह टावर घरों, स्कूलों और अस्पतालों के बिलकुल करीब लगाया जा रहा है, जिससे आस-पास रहने वालों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

    लोगों का आरोप है कि टावर लगाने की अनुमति देने से पहले, स्थानीय निवासियों से कोई पूर्व जानकारी, सार्वजनिक सूचना या उनकी सहमति नहीं ली गई। उन्होंने इसे प्राकृतिक न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन बताया है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका के नियमों के अनुसार, घनी आबादी वाली आवासीय कालोनियों या तंग गलियों में मोबाइल टावर लगाना उचित नहीं माना जाता।

    लोगों ने एसडीएम से अनुरोध किया है कि उक्त मोबाइल टावर की स्थापना से संबंधित किसी भी चल रहे काम को तुरंत रोक दिया जाए। प्रदान की गई अनुमतियों की कानूनी वैधता और प्रक्रियागत नियमों के पालन की जांच की जाए। मोहल्ला वासियों ने चेताया कि वह किसी भी कीमत पर उपरोक्त स्थान पर टावर लगाने नहीं देंगे।

    इस मौके पर एसएस जैन सभा प्रधान सुभाष जैन पप्पी, अभिनंदन जैन, राकेश सिंगला, कमलजीत सिंगला, सुखविंदर सूर्या, पार्षद अरुण गर्ग, हरीश बांसल, मोहित, विक्की सिंगला, अमरीश राजा, हैप्पी बांसल, मुकेश बांसल, राजू सेठी, शीनू, रमन जैन, लाजवंती देवी, वीरेंद्र जीत कौर, पुष्पा देवी, सावित्री देवी उपस्थित थे।