सिरसा में रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने पर लोगों में गुस्सा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

संवाद सहयोगी, डबवाली। शहर के वार्ड नंबर एक और दो में रहने वाले लोगों ने घनी आबादी वाले क्षेत्र और तंग गली में मोबाइल टावर लगाने की प्रस्तावित योजना का विरोध करते हुए एसडीएम अर्पित संगल को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने अधिकारियों से तत्काल दखल देने की मांग की है ताकि प्रेमजीत गुप्ता के निवास पर लगाए जा रहे मोबाइल टावर के काम को तुरंत रोका जा सके।

ज्ञापन में लोगों ने मोबाइल टावर की स्थापना के खिलाफ कई महत्वपूर्ण आपत्तियां उठाई हैं। ज्ञापन में बताया कि कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने मोबाइल टावरों से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण संभावित स्वास्थ्य समस्याओं पर गहरी चिंता जताई। लोगों ने जोर दिया है कि यह टावर घरों, स्कूलों और अस्पतालों के बिलकुल करीब लगाया जा रहा है, जिससे आस-पास रहने वालों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

लोगों का आरोप है कि टावर लगाने की अनुमति देने से पहले, स्थानीय निवासियों से कोई पूर्व जानकारी, सार्वजनिक सूचना या उनकी सहमति नहीं ली गई। उन्होंने इसे प्राकृतिक न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन बताया है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका के नियमों के अनुसार, घनी आबादी वाली आवासीय कालोनियों या तंग गलियों में मोबाइल टावर लगाना उचित नहीं माना जाता।

लोगों ने एसडीएम से अनुरोध किया है कि उक्त मोबाइल टावर की स्थापना से संबंधित किसी भी चल रहे काम को तुरंत रोक दिया जाए। प्रदान की गई अनुमतियों की कानूनी वैधता और प्रक्रियागत नियमों के पालन की जांच की जाए। मोहल्ला वासियों ने चेताया कि वह किसी भी कीमत पर उपरोक्त स्थान पर टावर लगाने नहीं देंगे।