Haryana News: यमुनानगर में चाहरवाला गांव की लड़की का महीनों बाद भी पता नहीं, जांच में जुटी पुलिस
नाथूसरी चौपटा के चाहरवाला गांव से पूजा नाम की एक लड़की साढ़े तीन महीने पहले लापता हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आखिरी बार उसे 28 जून को गांव में देखा गया था। पुलिस ने जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है।
संवाद सहयोगी, नाथूसरी चौपटा। नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के गांव चाहरवाला से लापता लड़की का साढ़े तीन माह बाद भी कोई सुराग नहीं है। कागदाना चौकी इंचार्ज दीपक कुमार ने बताया कि 28 जून 2025 को गांव चाहरवाला से युवती पूजा लापता हो गई थी। इस संबंध में 10 जुलाई को नाथूसरी चौपटा थाना में अभियोग दर्ज किया गया था।
चौकी इंचार्ज के अनुसार पुलिस ने अपने स्तर पर लापता युवकी की काफी तलाश की मगर उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। उन्हाेंने बताया कि 28 जून को दोपहर बाद तीन बजे पूजा को अंतिम बार गांव में देखा गया था। उन्होंने बताया कि लापता लड़की के बारे में जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा।
