Haryana News: यमुनानगर में चाहरवाला गांव की लड़की का महीनों बाद भी पता नहीं, जांच में जुटी पुलिस

नाथूसरी चौपटा के चाहरवाला गांव से पूजा नाम की एक लड़की साढ़े तीन महीने पहले लापता हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आखिरी बार उसे 28 जून को गांव में देखा गया था। पुलिस ने जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है।

लापता: चाहरवाला गांव की लड़की का महीनों बाद भी पता नहीं (File Photo)