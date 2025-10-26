Haryana Crime: डबवाली में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी भेजा जेल, पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस का एक्शन

संवाद सहयोगी, डबवाली। महिला थाना पुलिस डबवाली ने छेड़छाड़ व पाेक्सो अधिनियम के मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान डबवाली निवासी घनश्याम दास के रूप में हुई है। शहर थाना प्रभारी एसआइ कमला देवी ने बताया कि 22 अक्टूबर को पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी।

आरोप लगाया था कि आरोपित ने उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की है। पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सुराग जुटाते हुए पुलिस ने आरोपित घनश्याम दास को गिरफ्तार किया है।

एएनसी डबवाली ने पकड़ा हेरोइन सप्लाई करने का आरोपित एएनसी स्टाफ डबवाली की टीम ने हेरोइन तस्करी के मामले में वांछित असल तस्कर को काबू किया है। आरोपित की पहचान रवि सिंह निवासी सेनपाल कोठा जिला सिरसा के रूप में हुई है। एएनसी स्टाफ प्रभारी उप निरीक्षक सूबे सिंह ने बताया कि 11 अक्टूबर को एएसआइ राजेंद्र प्रसाद अपनी पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर थे। सूचना मिलने पर रत्ताखेड़ा से रामगढ़ रोड पर नाकाबंदी के दौरान मौजूद थे। गांव रामगढ़ की तरफ से एक कार आती दिखाई दी।