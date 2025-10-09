Language
    Haryana News: सिरसा में मनरेगा मैट पर लगे धांधली के आरोप, लोगों ने कार्रवाई न होने पर दी धरने की चेतावनी

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:59 PM (IST)

    सिरसा के गांव चामल में ग्रामीणों ने मनरेगा मैट वेदप्रकाश पर धांधली के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चहेतों को शामिल कर फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है। शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने की चेतावनी दे रहे हैं। मनरेगा मैट ने आरोपों को निराधार बताया है और इस्तीफे की बात कही है।

    सिरसा में मनरेगा मैट पर लगे धांधली के आरोप (File Photo)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। गांव चामल के ग्रामीणों ने मनरेगा मैट वेदप्रकाश पर धांधली के आरोप लगाए हैं। शिकायतों पर कार्रवाई न होने पर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना देने की चेतावनी दी है।

    वीरवार को सिरसा में मीडिया से मुखातिब होते हुए ग्रामीण किशन सिंह खालसा ने बताया कि करीब 150 ग्रामीण मनरेगा के तहत पंजीकृत हैं। आरोप है कि इनमें मनरेगा मैट ने अनेक लोगों को अपने चहेतों व परिवार के सदस्यों को शामिल किया हुआ है। मैट फर्जी तरीके से इन सभी की हाजिरी लगा रहे हैं।

    खालसा ने कहा कि पिछले लंबे समय से गांव में यह सिलसिला चल रहा है। उन्हें इसके बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत मनरेगा मैट से बात की, लेकिन उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

    पंचायत से भी इस संबंध में बात की गई, लेकिन पंचायत ने भी उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। इसके बाद उन्होंने मनरेगा के तहत करवाए गए कार्यों का रिकॉर्ड निकलवाया तो फर्जीवाड़ा सामने आया।

    इस पर उन्होंने बीडीपीओ से लेकर उपायुक्त तक को शिकायत दी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किशन सिंह का आरोप है कि ने मैट को ग्राम पंचायत का पूरा संरक्षण है तभी उसके हौसले बुलंद हैं।

    ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया कि अगर जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें मजबूरन उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना लगाने को मजबूर होना पड़ेगा।

    इस संबंध में मनरेगा मैट वेदप्रकाश ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उसने आठ सितंबर को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेबर चाहे तो मैट का नाम देकर काम शुरू करवा सकती है। पंचायत भी काम करवाने के हक में है। कुछ लोग हैं, जो काम में बाधा डाल रहे हैं।