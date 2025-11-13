Language
    सिरसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक किलो 770 ग्राम गांजे के साथ युवक गिरफ्तार

    By Surender Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:32 PM (IST)

    सिरसा में सीआईए ऐलनाबाद की टीम ने एक युवक को एक किलो 770 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी राजू ऐलनाबाद का रहने वाला है। पुलिस को वह संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था और तलाशी में उसके पास से गांजा बरामद हुआ। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर इस मामले में आगे की जांच करेगी और नेटवर्क का पता लगाएगी।

    एक किलो 770 ग्राम गांजा सहित युवक गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सीआईए ऐलनाबाद की टीम ने युवक को एक किलो 770 ग्राम गांजा सहित पकड़ा है। आरोपित की पहचान राजू निवासी वार्ड नंबर 5 ऐलनाबाद के रूप में हुई है। आरोपित के खिलाफ थाना ऐलनाबार में अभियाेग दर्ज किया गया है।

    जानकारी अनुसार इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ऐलनाबाद के वार्ड नंबर 5 की तरफ जा रही थी। इस दौरान सामने से एक युवक अपने हाथों में प्लास्टिक का पालीथीन लेते आता दिखाई दिया।

    युवक ने सामने पुलिस की गाड़ी देखकर अचानक वापस मुड़कर छिपने का प्रयास किया तो पुलिस टीम ने शक के आधार पर उसकी तलाशी तो पालीथीन से एक किलो 770 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

    ऐलनाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार युवक को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान गांजा तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालूम कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।