'नशे से 60 से अधिक युवाओं की मौत', हरियाणा दिवस पर महाग्राम में मना काला दिवस; ग्रामीणों ने सरकार से की ये मांग

संवाद सहयोगी, डबवाली (सिरसा)। जब शनिवार को पूरा प्रदेश हरियाणा दिवस मना रहा था तो प्रदेश का ही महाग्राम गंगा नशे की ओवरडोज से हो रही युवाओं की मौत का मातम मना रहा था। ग्रामीणों ने करीब डेढ़ घंटा गांव में धरना देकर काला दिवस मनाया।

सुबह 10 बजे गांव गंगा के ग्रामीण गांव काला दिवस मनाने चौपाल पर जुटे। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे भादर राम बिश्नोई ने कहा कि नशा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। कभी 60 लोग नशा करने वाले थे, आज संख्या 150 से ज्यादा हो गई है। 60 से ज्यादा युवाओं की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई है।

आज का दिन गांव के लिए काला दिवस है। भादर राम ने कहा कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1933 पर नशे की जानकारी देने के लिए काल कर सूचित किया कि गांव गंगा से कालुआना रोड पर झाड़ियां हैं, वहां चिट्टे की बिक्री हो रही है।

वहां से जवाब मिला कि आज कोई मदद नहीं हो सकती। स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। मौका संभालते हुए साथ खड़े डीएसपी ने कहा कि यह विशेष हनन है। ड्यूटी करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने डीएसपी, सदर थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर सांझा किए। एडीसी ने कहा कि उनके मांग पत्र पर जिलास्तर पर चर्चा की जाएगी।

सरकार को भी मांग पत्र भेजा जाएगा। ग्रामीणों के अनुसाार गांव गंगा और उपतहसील गोरीवाला सहित डबवाली और सिरसा जिले में नशे का प्रकोप बढ़ा है और लगातार युवाओं की मौत हो रही है। नशा पीड़ित के इलाज तथा रिहेबिलिटेशन की कोई सुविधा सरकार की तरफ से समय पर प्राप्त नहीं हो रही है।

ग्रामीणों ने गांव को नशा मुक्त करने, नशा पीड़ितों का पूरा इलाज सरकारी खर्च पर कराने, जिस घर में किसी की नशे से मौत हुई है उस परिवार के बच्चों की पढ़ाई और माता-पिता, पत्नी के गुजारे के लिए सरकारी सुविधा प्रदान करने की मांग की।