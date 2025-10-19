सिरसा में फर्जी कंपनी बनाकर लाखों की ठगी, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

जागरण संवाददाता, सिरसा। थाना शहर सिरसा पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर लाखों रुपये की ठगी करने के आरोपित अरविंदा कुमार सिन्हा निवासी गांव तैयार थाना रजौली जिला नवादा बिहार, हाल निवासी भगत सिंह नगर, डेरा बस्सी पंजाब को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी उप निरीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि विरेन्द्र कुमार गगनेजा निवासी पुराना विवेकानंद स्कूल के सामने पुरानी सब्जी ने शिकायत दी थी कि कुछ आरोपितों ने कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर उसे झांसा देकर 13 लाख रुपये से अधिक की ठगी की। आरोपित लोगों से नकद व आनलाइन भुगतान लेकर फर्जी बिल, फर्म व कागजात तैयार करते थे और सामान सप्लाई करने के नाम पर राशि हड़प लेते थे।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपित अरविंदा कुमार सिन्हा निवासी गांव तैयार थाना रजौली जिला नवादा बिहार, हाल निवासी भगत सिंह नगर, डेरा बस्सी पंजाब को काबू किया। पूछताछ में आरोपित ने अपना जुर्म स्वीकार किया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सिरसा, बठिंडा और अन्य स्थानों पर कई लोगों को फर्जी कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाया।