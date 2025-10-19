Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सिरसा में फर्जी कंपनी बनाकर लाखों की ठगी, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

    By Surender Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:26 PM (IST)

    सिरसा पुलिस ने एक फर्जी कंपनी बनाकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लोगों को निवेश के नाम पर धोखा दिया और पैसे लेकर भाग गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फर्जी कंपनी बनाकर लाखों की ठगी करने का आरोपित अरविंदा गिरफ्तार, पांच दिन के पुलिस रिमांड पर

    जागरण संवाददाता, सिरसा। थाना शहर सिरसा पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर लाखों रुपये की ठगी करने के आरोपित अरविंदा कुमार सिन्हा निवासी गांव तैयार थाना रजौली जिला नवादा बिहार, हाल निवासी भगत सिंह नगर, डेरा बस्सी पंजाब को गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना प्रभारी उप निरीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि विरेन्द्र कुमार गगनेजा निवासी पुराना विवेकानंद स्कूल के सामने पुरानी सब्जी ने शिकायत दी थी कि कुछ आरोपितों ने कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर उसे झांसा देकर 13 लाख रुपये से अधिक की ठगी की। आरोपित लोगों से नकद व आनलाइन भुगतान लेकर फर्जी बिल, फर्म व कागजात तैयार करते थे और सामान सप्लाई करने के नाम पर राशि हड़प लेते थे।

    जांच के दौरान पुलिस ने आरोपित अरविंदा कुमार सिन्हा निवासी गांव तैयार थाना रजौली जिला नवादा बिहार, हाल निवासी भगत सिंह नगर, डेरा बस्सी पंजाब को काबू किया। पूछताछ में आरोपित ने अपना जुर्म स्वीकार किया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सिरसा, बठिंडा और अन्य स्थानों पर कई लोगों को फर्जी कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाया।

    आरोपित को अदालत में पेश करके पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपित से पूछताछ कर ठगी की राशि व दस्तावेजों की बरामदगी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी और उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।