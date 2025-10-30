सिरसा में राजस्थान से आए मजदूर ने फंदा लगाकर दी जान, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
सिरसा के सुखचैन गांव में राजस्थान के भरतपुर निवासी अतर सिंह नामक एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह नरमा चुगाई के लिए सिरसा आया था और गांव के एक नोहरे में रुका हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक अविवाहित था और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सिरसा। बड़ागुढ़ा थाना क्षेत्र के गांव सुखचैन में बीती रात्रि एक मजदूर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना स्वजन से पुलिस को मिली जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया।
मृतक की पहचान राजस्थान के भरतपुर जिला निवासी अतर सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक अतर सिंह अपने परिवार के साथ मेहनत-मजदूरी का काम करता था। पिछले कई सालों से गांव के अन्य लोगों के साथ वह नरमा चुगाई के लिए सिरसा आता रहा है।
इस बार भी वह अपने परिवार के साथ चुगाई के लिए आया था और गांव के एक नोहरे में रूके हुए थे। बीती रात्रि उसने नोहरे में खड़ी ट्राली के साथ फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने स्वजन के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई की है। मृतक अविवाहित था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के उपरांत स्वजन के हवाले कर दिया जिसके बाद वे भरतपुर के लिए रवाना हो गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।