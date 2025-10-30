सिरसा में राजस्थान से आए मजदूर ने फंदा लगाकर दी जान, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

जागरण संवाददाता, सिरसा। बड़ागुढ़ा थाना क्षेत्र के गांव सुखचैन में बीती रात्रि एक मजदूर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना स्वजन से पुलिस को मिली जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक की पहचान राजस्थान के भरतपुर जिला निवासी अतर सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक अतर सिंह अपने परिवार के साथ मेहनत-मजदूरी का काम करता था। पिछले कई सालों से गांव के अन्य लोगों के साथ वह नरमा चुगाई के लिए सिरसा आता रहा है।