कुरुक्षेत्र में DGSC थप्पड़ कांड की कुम्हार सभा ने की निंदा

जागरण संवाददाता, सिरसा। कुरुक्षेत्र के डीएफएससी राजेश आर्य के साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी द्वारा किए गए दुव्र्यवहार की जिला कुम्हार सभा एवं सर्व समाज ने कड़ी निंदा की। जिला कुम्हार सभा सिरसा प्रधान कुंभा राम सिंहमार ने कहा कि अपने स्वयं को किसान नेता कहने वाला चढूनी किसान की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने वाला व्यापारी है।

वह अपने निजी लाभ के लिए अधिकारियों पर अनैतिक दबाव डालता रहता है और जो उनके दबाव में नहीं आता उसको यह टार्गेट करता है, जैसा राजेश आर्य के साथ किया। प्रधान सिंहमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि चढूनी किसानों के नाम पर अधिकारियों के साथ दादागिरी करना बंद करे नहीं तो पूरे प्रदेश का प्रजापति समाज सड़कों पर आने के लिए मजबूर होगा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष प्रो. आरसी लिंबा ने कहा कि थप्पड़ कांड ना केवल अनैतिक है, बल्कि यह सरकारी काम में गैर कानूनन बाधा भी है और ये कांड संतुलित दिमाग वाला किसान तो कभी नहीं करेगा। प्रदेशाध्यक्ष ने चढूनी को सलाह देते हुए आगाह किया कि वह इस कृत्य के लिए अधिकारियों से बिना शर्त माफी मांगकर इस चैप्टर को यहीं खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि वे राजेश आर्य को अकेला ना समझें, उनके साथ पूरा पिछड़ा वर्ग साथ खड़ा है।