'एक शिक्षक पर 400 से 500 बच्चों का बोझ', हरियाणा में टीचरों की कमी को लेकर सैलजा ने नायब सरकार पर बोला हमला

जागरण संवाददाता, सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा के जिला अंबाला, फरीदाबाद, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, भिवानी, जींद और हिसार में शिक्षकों की कमी से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कई स्कूलों में एक-एक शिक्षक पर 400 से 500 तक बच्चों का बोझ है।

एक ओर भाजपा सरकार नई शिक्षा नीति का गुणगान करने में लगी हुई है तो दूसरी ओर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों, संसाधनों की भारी कमी है। जारी बयान में सांसद सैलजा ने कहा कि प्रदेशभर में 15,659 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। अंबाला और यमुनानगर जैसे जिलों में स्थिति सबसे अधिक गंभीर है।