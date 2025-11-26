दो खिलाड़ियों की मौत के बाद हरियाणा में बास्केटबॉल पोलों की जांच शुरू, सिरसा में सभी पोल सुरक्षित पाए गए

जागरण संवाददाता, सिरसा। खेल विभाग की तरफ से जिले में पांच खेल नर्सरियां और एक खेल स्टेडियम में बास्केटबॉल खेल मैदान बनाया है। यहां खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। रोहतक में हादसा होने के बाद विभाग ने सभी खेल कोच से मैदान में स्थित उपकरणों की स्थिति जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट मांगी है।

बास्केटबॉल खेल मैदानों में स्थित पोल की स्थिति सही पाई गई है। हालांकि, खेल स्टेडियमों के शौचालयों व भवनों की मरम्मत को लेकर विभाग ने मुख्यालय से राशि की मांग की हुई है। वहीं जिला खेल अधिकारी जगदीप सिंह ने बताया कि बास्केटबॉल खेल मैदान में सभी उपकरणों की स्थिति बेहतर है। इसकी जांच करवाई गई है। जिले में सिरसा खेल स्टेडियम में मुख्य मैदान, चौपटा, खैरेकां, जंडवाला बिश्नोई, खारियां और जमाल में बास्केटबॉल खेल नर्सरियाें का संचालन हो रहा है।