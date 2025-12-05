Language
    क्या है रूम नंबर 302 का रहस्य? होटल के इसी इसी कमरे में ठहरता था थाने पर ग्रेनेड फेंकने वाला आरोपी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    सिरसा में महिला थाने पर ग्रेनेड हमले के आरोपियों ने अमृतसर के एक होटल में कमरा नंबर 302 चुना। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर धीरज ने हमले ...और पढ़ें

    आइपीसी में धारा 302 हत्या के संगीन जुर्म पर मुकदमा दर्ज किया जाता है (File Photo)

    सनमीत सिंह थिंद, सिरसा। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर सिरसा में महिला थाना पर 25 नवंबर पर ग्रेनेड फेंकने के चारों आरोपितों ने अमृतसर में अपनी अपनी पसंद का कमरा चुना था। आरोपितों ने होटल के मैनेजर को बोलकर 302 नंबर वाले कमरे में रहने की इच्छा जताई। इस नंबर का कमरा उस समय खाली था। आइपीसी में धारा 302 हत्या के संगीन जुर्म पर मुकदमा दर्ज किया जाता है।

    धीरज के पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ संबंध थे। भट्टी के कहने पर ही सिरसा में महिला थाने पर अटैक करके वीडियो बनाकर भेजी गई। अमृतसर निशानदेही के लिए गई एसआइटी आरोपितों को लेकर गोल्डन टेंपल के पास स्थित होटल में लेकर गई।

    होटल स्टाफ ने रिकॉर्ड और सीसीटीवी देखकर इनके रहने की पुष्टि की। आरोपितों ने 600 रुपये देकर एक कमरा बुक करवाया था। धीरज ने कमरा नंबर 302 की डिमांड की थी जो कि संयोगवश उस दिन बुक नहीं था। इसलिए चारों को कमरा नंबर 302 मिला।

    नशे में उड़ाए अधिकतर पैसे

    ग्रेनेड रखने के लिए आरोपितों ने दो बैग जलियांवाला बाग के पास से खरीदे। ये बैग लेकर धीरज और विकास ही अमृतसर जालंधर जीटी रोड पर मानावाला गांव के पास स्थित पीर की दरगाह पर पहुंचे थे और वहीं से ग्रेनेड बैग में डालकर लेकर आए।

    ग्रेनेड देने वाला पगड़ीधारी व्यक्ति था। इसके बाद आरोपित वापस कमरें आए और फिर से चिट्टे का सेवन किया। दोपहर साढ़े तीन बजे चलने वाली रेल से वापस डबवाली तक आ गए। एसआइटी ने होटल से उनके रुकने का रिकार्ड और सीसीटीवी में आते जाते का रिकॉर्ड भी ले लिया।

    गुरसिमरन सिंह मंड को डीजीपी ने बुलाया

    अक्टूबर 2025 में इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेरिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन मंड को हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह से पंचकूला कार्यालय में मुलाकात के लिए समय मिला है। मंड ने बीते दिन डीजीपी को पत्र लिखा था मंड को ही धीरज ने अपनी इंस्टा आइडी एन धीरू 5911 से अयोध्या के राम मंदिर और जालंधर के मंदिरों पर ग्रेनेड से हमले की धमकी दी थी। मंड ने हिसार एसटीएफ से ये इनपुट सांझा किया था।