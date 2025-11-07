Haryana News: सिरसा में 6 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी

जागरण संवाददाता, सिरसा। एबीटी स्टाफ सिरसा की टीम ने डिंग थाना क्षेत्र में युवक को छह ग्राम हेरोइन सहित काबू किया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए एबीटी स्टाफ सिरसा पुलिस टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि स्टाफ की एक टीम गश्त के दौरान गांव डिंग की तरफ जा रही थी।

इस दौरान पुलिस पार्टी जब स्कूल के नजदीक पहुंची तो सामने एक युवक खड़ा दिखाई दिया। युवक ने पुलिस की गाड़ी को देखकर अचानक वापस मुड़कर भगाने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने शक के आधार पर युवक को काबू कर तलाशी ली तो उसके पास से 6 ग्राम हेरोइन में बरामद हुई।