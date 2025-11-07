Language
    Haryana News: सिरसा में 6 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    सिरसा में एबीटी स्टाफ ने डिंग थाना क्षेत्र में एक युवक को 6 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस गश्त के दौरान युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से हेरोइन बरामद हुई। आरोपी विनय उर्फ बिल्ला डिंग मंडी का निवासी है। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उसे रिमांड पर लेने की तैयारी है।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। एबीटी स्टाफ सिरसा की टीम ने डिंग थाना क्षेत्र में युवक को छह ग्राम हेरोइन सहित काबू किया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए एबीटी स्टाफ सिरसा पुलिस टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि स्टाफ की एक टीम गश्त के दौरान गांव डिंग की तरफ जा रही थी।

    इस दौरान पुलिस पार्टी जब स्कूल के नजदीक पहुंची तो सामने एक युवक खड़ा दिखाई दिया। युवक ने पुलिस की गाड़ी को देखकर अचानक वापस मुड़कर भगाने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने शक के आधार पर युवक को काबू कर तलाशी ली तो उसके पास से 6 ग्राम हेरोइन में बरामद हुई।

    उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान विनय उर्फ बिल्ला निवासी गांव डिंग मंडी, जिला सिरसा के रूप में हुई है। एबीटी स्टाफ के प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ थाना डिंग में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई है । उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपित को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।